Просрочки по кредитам в разрезе возрастных групп — инфографика
Просрочки по кредитам в разрезе возрастных групп — инфографика
В ЦБ рассказали, кто чаще задерживает выплаты по кредитам — молодые заемщики или люди старшего возраста?
Новости
Просрочки по кредитам в разрезе возрастных групп — инфографика

18:45 20.02.2026
В ЦБ рассказали, кто чаще задерживает выплаты по кредитам — молодые заемщики или люди старшего возраста?
Департамент статистики и исследований Центрального банка Узбекистана провел исследование поведенческих и экономических факторов, влияющих на задержку возврата кредитов.
Анализ более 8,5 млн кредитов показал, что просрочка платежей связана с рядом социально-демографических и экономических факторов.
Согласно анализу, чаще всего просрочки по кредитам допускают заемщики в возрасте 20–35 лет.

"С увеличением возраста заемщиков уровень просрочек снижается. Значительная часть просроченных договоров приходится на заемщиков в возрасте 20–35 лет", — говорится в отчете ЦБ.

По гендерному признаку вероятность просрочки кредитов у женщин ниже, чем у мужчин.
Уровень просроченных договоров у мужчин в возрасте 20–25 лет составляет 22,8% и в возрасте 25–30 лет — 20,9%.
Эта тенденция у молодых заемщиков объясняется нестабильностью дохода, недостаточным опытом пользования кредитами и склонностью к риску.
Отмечается, что в сегментах с высокой процентной ставкой уровень просрочек выше, особенно при ставках свыше 45–50%, где риск значительно возрастает.
Наибольший показатель просрочек платежей зафиксирован по кредитам сроком 24–36 месяцев. По краткосрочным займам этот показатель ниже.
В регуляторе подчеркнули, что полученные результаты отражают только общие статистические тенденции.
Уровень просрочки платежей по кредитам по возрастным группам населения - Sputnik Узбекистан
Уровень просрочки платежей по кредитам по возрастным группам населения - Sputnik Узбекистан
