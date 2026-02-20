https://uz.sputniknews.ru/20260220/prosrochka-plateji-kredity-vozrastnie-gruppy-naseleniya-55844004.html
Просрочки по кредитам в разрезе возрастных групп — инфографика
Просрочки по кредитам в разрезе возрастных групп — инфографика
Sputnik Узбекистан
В ЦБ рассказали, кто чаще задерживает выплаты по кредитам — молодые заемщики или люди старшего возраста?
2026-02-20T18:45+0500
2026-02-20T18:45+0500
2026-02-20T18:45+0500
центральный банк республики узбекистан
кредит
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/14/55840892_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_18b990e8d4c3564e16b503a6b135c8b5.png
Департамент статистики и исследований Центрального банка Узбекистана провел исследование поведенческих и экономических факторов, влияющих на задержку возврата кредитов.Анализ более 8,5 млн кредитов показал, что просрочка платежей связана с рядом социально-демографических и экономических факторов.Согласно анализу, чаще всего просрочки по кредитам допускают заемщики в возрасте 20–35 лет.По гендерному признаку вероятность просрочки кредитов у женщин ниже, чем у мужчин.Уровень просроченных договоров у мужчин в возрасте 20–25 лет составляет 22,8% и в возрасте 25–30 лет — 20,9%.Эта тенденция у молодых заемщиков объясняется нестабильностью дохода, недостаточным опытом пользования кредитами и склонностью к риску.Отмечается, что в сегментах с высокой процентной ставкой уровень просрочек выше, особенно при ставках свыше 45–50%, где риск значительно возрастает. Наибольший показатель просрочек платежей зафиксирован по кредитам сроком 24–36 месяцев. По краткосрочным займам этот показатель ниже.В регуляторе подчеркнули, что полученные результаты отражают только общие статистические тенденции.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/14/55840892_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c797a93eda4488af18ef8f300d2b3254.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
заемщик кредиты центральный банк инфографика
заемщик кредиты центральный банк инфографика
Просрочки по кредитам в разрезе возрастных групп — инфографика
В ЦБ рассказали, кто чаще задерживает выплаты по кредитам — молодые заемщики или люди старшего возраста?
Департамент статистики и исследований Центрального банка Узбекистана провел исследование поведенческих и экономических факторов, влияющих на задержку возврата кредитов.
Анализ более 8,5 млн кредитов показал, что просрочка платежей связана с рядом социально-демографических и экономических факторов.
Согласно анализу, чаще всего просрочки по кредитам допускают заемщики в возрасте 20–35 лет.
"С увеличением возраста заемщиков уровень просрочек снижается. Значительная часть просроченных договоров приходится на заемщиков в возрасте 20–35 лет", — говорится в отчете ЦБ.
По гендерному признаку вероятность просрочки кредитов у женщин ниже, чем у мужчин.
Уровень просроченных договоров у мужчин в возрасте 20–25 лет составляет 22,8% и в возрасте 25–30 лет — 20,9%.
Эта тенденция у молодых заемщиков объясняется нестабильностью дохода, недостаточным опытом пользования кредитами и склонностью к риску.
Отмечается, что в сегментах с высокой процентной ставкой уровень просрочек выше, особенно при ставках свыше 45–50%, где риск значительно возрастает.
Наибольший показатель просрочек платежей зафиксирован по кредитам сроком 24–36 месяцев. По краткосрочным займам этот показатель ниже.
В регуляторе подчеркнули, что полученные результаты отражают только общие статистические тенденции.