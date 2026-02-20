https://uz.sputniknews.ru/20260220/prosrochka-plateji-kredity-vozrastnie-gruppy-naseleniya-55844004.html

Просрочки по кредитам в разрезе возрастных групп — инфографика

В ЦБ рассказали, кто чаще задерживает выплаты по кредитам — молодые заемщики или люди старшего возраста?

Департамент статистики и исследований Центрального банка Узбекистана провел исследование поведенческих и экономических факторов, влияющих на задержку возврата кредитов.Анализ более 8,5 млн кредитов показал, что просрочка платежей связана с рядом социально-демографических и экономических факторов.Согласно анализу, чаще всего просрочки по кредитам допускают заемщики в возрасте 20–35 лет.По гендерному признаку вероятность просрочки кредитов у женщин ниже, чем у мужчин.Уровень просроченных договоров у мужчин в возрасте 20–25 лет составляет 22,8% и в возрасте 25–30 лет — 20,9%.Эта тенденция у молодых заемщиков объясняется нестабильностью дохода, недостаточным опытом пользования кредитами и склонностью к риску.Отмечается, что в сегментах с высокой процентной ставкой уровень просрочек выше, особенно при ставках свыше 45–50%, где риск значительно возрастает. Наибольший показатель просрочек платежей зафиксирован по кредитам сроком 24–36 месяцев. По краткосрочным займам этот показатель ниже.В регуляторе подчеркнули, что полученные результаты отражают только общие статистические тенденции.

