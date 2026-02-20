https://uz.sputniknews.ru/20260220/ssha-ogranichili-vizy-rukovoditelyam-dvux-kompaniy-ruz-pomosch-nelegalnoy-immigratsii-55838627.html
США ограничили визы руководителям двух компаний РУз за помощь нелегальной иммиграции
Госдеп США ввел визовые санкции против руководителей и должностных лиц двух узбекистанских компаний, признанных виновными в содействии незаконной иммиграции.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Государственный департамент США объявил о введении визовых ограничений в отношении руководителей и должностных лиц двух компаний Узбекистана, которые, как установлено, сознательно способствовали нелегальной иммиграции, в том числе несовершеннолетних, в Соединенные Штаты. Текст заявления опубликовала пресс-служба Госдепартамента США.Как следует из документа, данное решение принято в рамках иммиграционного законодательства США, которое предусматривает запрет на въезд лиц, чье нахождение или предполагаемая деятельность в США могут иметь серьезные негативные последствия для внешней политики США.Отмечается, что, согласно расследованию, отдельные лица в Узбекистане координировали перевозку иммигрантов, включая несовершеннолетних, намеревавшихся незаконно иммигрировать в США через аэропорты и транзитные пункты в Центральной Америке.В Госдепартаменте отметили, что привлекут к ответственности тех, кто извлекает выгоду из незаконной иммиграции, и будут активно будет бороться с контрабандными сетями для защиты наших границ и национальной безопасности.В заявлении также говорится, что США выражают признательность правительству Узбекистана за тесное сотрудничество в борьбе с преступными сетями, способствующими нелегальной иммиграции.
