США ограничили визы руководителям двух компаний РУз за помощь нелегальной иммиграции
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Государственный департамент США объявил о введении визовых ограничений в отношении руководителей и должностных лиц двух компаний Узбекистана, которые, как установлено, сознательно способствовали нелегальной иммиграции, в том числе несовершеннолетних, в Соединенные Штаты. Текст заявления опубликовала пресс-служба Госдепартамента США.Как следует из документа, данное решение принято в рамках иммиграционного законодательства США, которое предусматривает запрет на въезд лиц, чье нахождение или предполагаемая деятельность в США могут иметь серьезные негативные последствия для внешней политики США.Отмечается, что, согласно расследованию, отдельные лица в Узбекистане координировали перевозку иммигрантов, включая несовершеннолетних, намеревавшихся незаконно иммигрировать в США через аэропорты и транзитные пункты в Центральной Америке.В Госдепартаменте отметили, что привлекут к ответственности тех, кто извлекает выгоду из незаконной иммиграции, и будут активно будет бороться с контрабандными сетями для защиты наших границ и национальной безопасности.В заявлении также говорится, что США выражают признательность правительству Узбекистана за тесное сотрудничество в борьбе с преступными сетями, способствующими нелегальной иммиграции.
15:31 20.02.2026
Госдеп США ввел визовые санкции против руководителей и должностных лиц двух узбекистанских компаний, признанных виновными в содействии незаконной иммиграции.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Государственный департамент США объявил о введении визовых ограничений в отношении руководителей и должностных лиц двух компаний Узбекистана, которые, как установлено, сознательно способствовали нелегальной иммиграции, в том числе несовершеннолетних, в Соединенные Штаты. Текст заявления опубликовала пресс-служба Госдепартамента США.
Как следует из документа, данное решение принято в рамках иммиграционного законодательства США, которое предусматривает запрет на въезд лиц, чье нахождение или предполагаемая деятельность в США могут иметь серьезные негативные последствия для внешней политики США.
Отмечается, что, согласно расследованию, отдельные лица в Узбекистане координировали перевозку иммигрантов, включая несовершеннолетних, намеревавшихся незаконно иммигрировать в США через аэропорты и транзитные пункты в Центральной Америке.

"Эти меры касаются руководителей и должностных лиц двух узбекских компаний, занимающихся оформлением виз, которые сознательно предоставляли туристические услуги, предназначенные для иностранцев, намеревающихся незаконно иммигрировать в Соединенные Штаты", — отмечается в коммюнике.

В Госдепартаменте отметили, что привлекут к ответственности тех, кто извлекает выгоду из незаконной иммиграции, и будут активно будет бороться с контрабандными сетями для защиты наших границ и национальной безопасности.
В заявлении также говорится, что США выражают признательность правительству Узбекистана за тесное сотрудничество в борьбе с преступными сетями, способствующими нелегальной иммиграции.
0