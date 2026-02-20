Совет мира и США направят $17 млрд на восстановление Газы — Трамп

https://uz.sputniknews.ru/20260220/uchastniki-soveta-mira-vydelyat-7-mlrd-na-vosstanovlenie-gazy-ssha-10-mlrd--tramp-55834361.html
Первое заседание "Совета мира" состоялось в Вашингтоне. Его участники обсудили вопросы восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечения мира и стабильности в этом регионе.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд членов Совета мира выделят семь миллиардов долларов на помощь Газе.Трамп сообщил, что Вашингтон, в свою очередь, внесет $10 млрд на проекты Совета мира по Газе, а ООН выделит $2 млрд на поддержку Газы.Президент США выразил надежду, что Россия примет участие в помощи Газе.Американский лидер ранее сообщил о формировании Совета мира по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе Совета мира по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Беларусь и Украина также числятся в списке приглашенных.Первое заседание Совета мира состоялось в Вашингтоне 19 февраля. В мероприятии, прошедшем под председательством президента США Дональда Трампа, участвовали главы делегаций Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Бахрейна, Индонезии, Аргентины, Парагвая, Румынии, Египта, Катара, Пакистана, Венгрии, Албании, Армении, Вьетнама, Камбоджи, ОАЭ, Турции, Кувейта, Саудовской Аравии, Израиля, Марокко и других государств.
10:44 20.02.2026 (обновлено: 11:28 20.02.2026)
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд членов Совета мира выделят семь миллиардов долларов на помощь Газе.
"Я рад сообщить, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт, все они внесли более семи миллиардов долларов в пакет помощи Газе. Это замечательно. Спасибо, друзья", — заявил американский лидер, выступая на первом саммите Совета мира в Вашингтоне.
Трамп сообщил
, что Вашингтон, в свою очередь, внесет $10 млрд на проекты Совета мира по Газе, а ООН выделит $2 млрд на поддержку Газы.
"Я хочу сообщить вам, что Соединенные Штаты собираются внести в фонд Совет мира 10 миллиардов долларов... Звучит как много, но это очень скромная сумма. Мы готовы выделить 10 миллиардов долларов, и вместе мы сможем осуществить мечту о том, чтобы принести стабильность и гармонию в регион, измученный многовековой войной", — сказал Трамп.
Президент США выразил надежду, что Россия примет участие в помощи Газе.
"Я знаю, что Китай собирается принять участие. И я думаю, что Россия тоже поучаствует. Я думаю, они сделают это", — сказал он в ходе первого заседания Совета мира.
Американский лидер ранее сообщил о формировании Совета мира по восстановлению и управлению сектором Газа.
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе Совета мира по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента.
В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Беларусь и Украина также числятся в списке приглашенных.
Первое заседание Совета мира состоялось в Вашингтоне 19 февраля. В мероприятии, прошедшем под председательством президента США Дональда Трампа, участвовали главы делегаций Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Бахрейна, Индонезии, Аргентины, Парагвая, Румынии, Египта, Катара, Пакистана, Венгрии, Албании, Армении, Вьетнама, Камбоджи, ОАЭ, Турции, Кувейта, Саудовской Аравии, Израиля, Марокко и других государств.