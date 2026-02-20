https://uz.sputniknews.ru/20260220/uchastniki-soveta-mira-vydelyat-7-mlrd-na-vosstanovlenie-gazy-ssha-10-mlrd--tramp-55834361.html

Совет мира и США направят $17 млрд на восстановление Газы — Трамп

Первое заседание "Совета мира" состоялось в Вашингтоне. Его участники обсудили вопросы восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечения мира и стабильности в этом регионе.

2026-02-20T10:44+0500

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд членов Совета мира выделят семь миллиардов долларов на помощь Газе.Трамп сообщил, что Вашингтон, в свою очередь, внесет $10 млрд на проекты Совета мира по Газе, а ООН выделит $2 млрд на поддержку Газы.Президент США выразил надежду, что Россия примет участие в помощи Газе.Американский лидер ранее сообщил о формировании Совета мира по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе Совета мира по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Беларусь и Украина также числятся в списке приглашенных.Первое заседание Совета мира состоялось в Вашингтоне 19 февраля. В мероприятии, прошедшем под председательством президента США Дональда Трампа, участвовали главы делегаций Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Бахрейна, Индонезии, Аргентины, Парагвая, Румынии, Египта, Катара, Пакистана, Венгрии, Албании, Армении, Вьетнама, Камбоджи, ОАЭ, Турции, Кувейта, Саудовской Аравии, Израиля, Марокко и других государств.

