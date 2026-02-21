https://uz.sputniknews.ru/20260221/bit-nelzya-otmenit-tramp-ne-xochet-otkryvat-yaschik-pandory-55860984.html

Бить нельзя отменить: Трамп не хочет открывать ящик Пандоры

Бить нельзя отменить: Трамп не хочет открывать ящик Пандоры

Sputnik Узбекистан

Америка готова к нападению на Иран. Концентрация военных сил в регионе завершена — и удар может произойти в любой момент.

2026-02-21T16:05+0500

2026-02-21T16:05+0500

2026-02-21T16:05+0500

сша

иран

дональд трамп

аналитика

колумнисты

нато

израиль

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/15/55861104_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7c70442bb2b9dab7be14d2d0c810f986.jpg

Хотя Дональд Трамп дал Тегерану десять-пятнадцать дней на заключение ядерной сделки, это на самом деле ничего не значит: если в Вашингтоне уже приняли решение атаковать, то сделают это вне зависимости от иранских действий, пишет колумнист РИА Новости.Вот и вся суть — Иран не может согласиться на то, чего требуют США, потому что американские требования максимально обширны и любые возможные иранские уступки по ядерной программе могут быть при желании расценены как недостаточные.То есть все, кроме полного отказа от обогащения урана и демонтажа оборудования (на что Иран, естественно, никогда не пойдет), бессмысленно — в любой момент Трамп скажет, что этого мало. Более того, даже полный отказ от ядерной программы ничего не гарантирует, потому что у американцев есть еще два требования: ограничения на ракетную программу и отказ от поддержки антиамериканских сил в регионе. Да, формально они не обсуждались на переговорах Тегерана с Уиткоффом и Кушнером. Но что помешает Трампу вновь выложить их на стол, если бы Иран вдруг пошел на полную капитуляцию по ядерной программе, и объяснить атаку на Иран просто тем "фактом", что "ужасный террористический иранский режим должен быть уничтожен"?То есть Иран виноват уж тем, что Трампу хочется кушать, то есть бомбить? В том-то и дело, что нет: Трампу не хочется ни втягивать Штаты в большую войну на Ближнем Востоке, ни подвергать риску клиентов-союзников в регионе. И уж тем более открывать ящик Пандоры. "Кушать", то есть бомбить Иран, очень хочется Израилю — причем бомбить так, чтобы вызвать хаос, который приведет к обрушению или смене власти аятолл. Израилю нужен не просто масштабный удар по Ирану, на который Трамп уже пошел в прошлом году в ходе израильско-иранской ракетной войны, а максимально мощная ракетно-бомбовая атака, нацеленная на уничтожение иранского руководства, военной инфраструктуры и терминалов для нефтяного экспорта. Но все это требует долгой и сложной американской операции, в каждую секунду которой как раз и может открыться тот самый "ящик", то есть события начнут развиваться по совершенно непредсказуемому, но очень плохому для всех сценарию.Именно поэтому Трамп и не торопится, хотя понятно, что собранная армада уже просто так никуда не уйдет. Увы, с высокой вероятностью какой-то удар будет — и если у Трампа все в порядке с инстинктом самосохранения, то мы увидим ограниченную атаку, которая продлится максимум два-три дня. Даже это будет чрезвычайно опасной, но хотя бы частично контролируемой игрой, если Иран с первого же дня не начнет массированные ответные удары по Израилю и американским базам. После проведения атаки Трамп объявит о победе — и вскоре заключит с Ираном ядерную сделку. На тех условиях, на которые в Тегеране согласны уже и сейчас, но зато Трамп припишет себе заслугу "ликвидации иранской ядерной угрозы". Хотя в реальности победителем из конфликта выйдет Иран, а проигравшим станет всеми силами подстрекавший к войне Израиль.Почему? Потому что достаточно взглянуть на ситуацию в регионе, на расклад сил и отношение разных стран к Ирану и Израилю. Если в конце первого срока Трампа в США и Израиле на полном серьезе пытались пропагандировать идею создания нацеленной на сдерживание Ирана ближневосточной НАТО — в составе Израиля, Саудовской Аравии, Египта, Эмиратов и чуть ли не Турции, то сейчас страны региона обсуждают то, как им быть с Израилем. Не в плане продолжения Авраамовых соглашений (то есть установления с ним дипотношений), а в смысле давления на него через США для того, чтобы заставить Нетаньяху уйти из Газы и прекратить экспансию на Западном берегу Иордана. Отношения Тель-Авива с Анкарой полностью остановлены — и не возобновятся как минимум до ухода Нетаньяху, хотя Израиль почти открыто называет Турцию своей следующей целью после Ирана.Но израильские планы американского удара по Ирану не вызывают никакого сочувствия у арабских стран — все и прямым текстом, и в закрытом порядке говорят Трампу о том, что новое нападение на Иран не отвечает их интересам. Очень символично, что буквально вчера стало известно о восстановлении дипломатических отношений между Египтом и Ираном. Связи двух важнейших стран региона были прерваны сразу после исламской революции, когда египетский президент Садат дал убежище свергнутому иранскому шаху, и оставались замороженными практически все эти десятилетия — за исключением короткого периода после свержения президента Мубарака. Сейчас же речь идет о полноценном восстановлении дипотношений между крупнейшей страной арабского мира и исламской республикой, причем буквально накануне американского удара. Демонстративный и очень показательный шаг — в Каире верят, что никакой смены власти в Тегеране не будет.А саудиты понимают, что Израиль будет оставаться токсичным еще очень долго, и поэтому меняют масштабный проект прокладки оптоволоконного кабеля из Аравии в Грецию. Раньше он должен был идти через территорию Израиля, а теперь пройдет через Сирию. И это не только открытое недовольство Израилем, но и удар по выстраиваемой им коалиции с Грецией (антитурецкий настрой которой Нетаньяху всячески пытается эксплуатировать) — деньги-то арабские, так что и решение о том, где пройдет кабель, зависит в большей степени от Эр-Рияда. Израильские планы на многочисленные транзитные проекты и преимущества, которые страна получит после примирения с богатыми арабскими монархиями, практически похоронены под руинами Газы. Шанс на установление отношений с саудитами появится только тогда, когда не только уйдет Нетаньяху, но и израильские войска выйдут из Газы. Причем со всей территории сектора, а сам он будет восстановлен и обустроен для мирной жизни палестинцев — без постоянной угрозы и контроля со стороны Израиля. А это точно не входит в планы израильской элиты, рассчитывающей на то, что иранский пожар отвлечет внимание всего мира от Газы.Однако Иран переживет испытания американским ударом, а потом не только не останется один, но и будет восстанавливать и укреплять отношения с арабскими странами. Потому что в их общих интересах — как минимум отнять у американских и местных сионистов ключи от ближневосточного ящика Пандоры.

израиль

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

трамп сшп аналитика колумнисты иран израиль