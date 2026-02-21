https://uz.sputniknews.ru/20260221/deklarirovanie-tovarov-dlya-elektronnoy-torgovli-ekspress-gruzov-55859590.html

В ЕЭК обсудили декларирование товаров для электронной торговли и экспресс-грузов

В ЕЭК обсудили декларирование товаров для электронной торговли и экспресс-грузов

Sputnik Узбекистан

Рассмотрены вопросы передачи информации, идентифицирующей получателя, и переходный период для указания этих данных в декларациях электронной торговли.

2026-02-21T14:14+0500

2026-02-21T14:14+0500

2026-02-21T14:17+0500

еаэс

еэк

торговля

таможня

декларация

электронная коммерция

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0a/0b/15158415_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_e62b588908597d2f433c27da1d210ffa.jpg

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии прошло заседание рабочей группы по совершенствованию порядка таможенных операций для экспресс-грузов и международной почты в ЕАЭС.В мероприятии приняли участие представители госорганов, бизнеса, почтовые операторы и экспресс-перевозчики стран ЕАЭС.Эксперты обсудили вопросы, связанные с предоставлением сведений (паспортных данных, налогового номера), идентифицирующих получателя, и переходным периодом по указанию таких сведений в декларации электронной торговли.Также были рассмотрены особенности, касающиеся указания в декларации электронной торговли дополнительных сведений для подакцизных товаров и товаров, в отношении которых применяются тарифные преференции.Заслушана информация о проблемах в правоприменительной практике по внесению изменений в декларацию на экспресс-грузы. Эксперты договорились подробно изучить практику государств ЕАЭС и вернуться к этому вопросу.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

декларирование товаров грузы почта еэк еаэс электронная торговля декларирование