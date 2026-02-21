https://uz.sputniknews.ru/20260221/tramp-podpisal-ukaz-torgovie-poshliny-dlya-vsex-stran-55858815.html

Трамп подписал указ о введении 10%-й торговой пошлины для всех стран мира

Новые пошлины вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней.

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин в десять процентов в отношении всех стран мира. Об этом пишет РИА Новости.Как уточнил Белый дом, новые пошлины вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней.Ранее Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему это делать, а исключительными полномочиями на это наделен конгресс.Президент США в ответ на решение суда заявил о наличии "отличных альтернатив" импортным пошлинам. Он подчеркнул, что все пошлины, связанные с национальной безопасностью, сохранятся, и пообещал подписать позже указ о введении глобальной пошлины в десять процентов в дополнение к уже инициированным.Торговую политику 47-й президент США начал ужесточать практически сразу же после возвращения в Белый дом: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили.Кульминацией стало начало апреля прошлого года, когда Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс Соединенные Штаты поставили на паузу, начав переговоры со многими государствами.Апелляционный суд США в конце августа 2025-го постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях не дает президенту права вводить импортные пошлины. Белый дом настаивает на наличии таких экстренных полномочий, связывая ситуацию с национальной безопасностью.

