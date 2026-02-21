Узбекистан
"Играй, пой и обучайся": как в Узбекистане создают мультфильмы с миллионами просмотров
В последние годы анимация Узбекистана делает заметные шаги и серьезно заявляет о себе. Появляются новые студии, вышел первый полнометражный мультфильм, запускаются мультсериалы. В их числе — "Бек ва Лола" и "Доно ва Момомо". Корреспондент Sputnik Узбекистан пообщался с авторами отечественных мультфильмов.Их создатели — команда United Soft — студия, которая начинала свой путь с создания визуальных эффектов для зарубежного кино, а во время пандемии решилась на собственный анимационный проект.Компания работает с 2011 года. Сначала ребята делали рекламные ролики, музыкальные клипы, затем — постпродакшн для локальных фильмов.Пандемия изменила все. Съемки остановились, киноиндустрия замерла.Проект начал органично расти — без масштабного маркетинга. Канал быстро вышел в топ на локальном рынке. Позже сериал перевели на русский, казахский, английский и испанский языки.В 2024 году при поддержке президента и совместно с Агентством по делам молодежи Узбекистана команда United Soft запустила новый проект — "Бек ва Лола" — это музыкальный мультсериал, построенный на узбекском ретрофольклоре.Уже выпущено более 26 серий "Бек ва Лола", к концу года их количество планируют увеличить в два раза.Музыка — основа каждой серии. Композитор Шерзод Мардиев пишет тексты и мелодии, которые не просто звучат в кадре, а несут воспитательный смысл. Альбом с саундтреками из "Бек ва Лола" есть и на Яндекс. Музыке.Создание одного эпизода — сложный многоэтапный процесс. Первая серия всегда самая долгая. Нужно придумать персонажей, дизайн, концепцию. По словам Бекзода Мирфаёзова, это может занять от трех до шести месяцев. А вот сейчас ребята отточили мастерство так, что одна серия создается за две недели.Проект "Бек ва Лола" вышел за границы простого мультсериала. В июне 2025 года фото его героев украсили поезда ташкентского метро. А недавно было запущено одноименное мобильное приложение.Проектный менеджер Солиха Каримова рассказала, что релиз приложения состоялся полтора месяца назад, и за это время в игре уже около 70 тысяч пользователей.Игра интегрирует национальную музыку и оригинальную озвучку персонажей. В планах — регулярные обновления и расширение образовательного функционала. Команда также консультируется с педагогами и логопедами, чтобы внедрять в контент элементы, способствующие развитию речи, знаний и навыков деток.По словам представителей студии, узбекская школа анимации переживает заметный подъем.А United Soft планирует завершить второй сезон "Доно ва Момомо" и продвигать проект на зарубежные онлайн-платформы и, возможно, телевидение. "Бек ва Лола" тоже продолжает расти — не только как мультсериал, но как полноценная детская анимационная экосистема.Подробнее о том, как в Узбекистане создают мультфильмы с миллионами просмотров, смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.
18:30 21.02.2026 (обновлено: 18:48 21.02.2026)
В студии United Soft рассказали, как начали делать мультики в карантин, достигли миллионных просмотров, сделали мобильное приложение и теперь создают свою анимационную экосистему.
В последние годы анимация Узбекистана делает заметные шаги и серьезно заявляет о себе. Появляются новые студии, вышел первый полнометражный мультфильм, запускаются мультсериалы. В их числе — "Бек ва Лола" и "Доно ва Момомо". Корреспондент Sputnik Узбекистан пообщался с авторами отечественных мультфильмов.
Их создатели — команда United Soft — студия, которая начинала свой путь с создания визуальных эффектов для зарубежного кино, а во время пандемии решилась на собственный анимационный проект.
Компания работает с 2011 года. Сначала ребята делали рекламные ролики, музыкальные клипы, затем — постпродакшн для локальных фильмов.
"С 2016 года мы вышли на глобальный рынок. Делали визуальные эффекты для фильмов России, Кореи, Индии. В основном заняли индийский рынок", — рассказывает креативный директор компании United Soft Бекзод Мирфаёзов.
Пандемия изменила все. Съемки остановились, киноиндустрия замерла.
"Случился кризис. А у нас давно была идея делать мультики для детей. Во время карантина мы решили разработать свой IP и начали разработку детского сериала о карандашах, которые рассказывают детям добрые и поучительные истории "Доно ва Момомо", — рассказывает Мирфаёзов.
Проект начал органично расти — без масштабного маркетинга. Канал быстро вышел в топ на локальном рынке. Позже сериал перевели на русский, казахский, английский и испанский языки.
"Мы не делали упор на продвижение и маркетинг мультика. Но неожиданно он стал набирать популярность, люди стали делиться им в социальных сетях, делать вырезки из серий. И все это не только на локальном рынке: просмотры на испанском языке показали большой рост", — вспоминает он.
В 2024 году при поддержке президента и совместно с Агентством по делам молодежи Узбекистана команда United Soft запустила новый проект — "Бек ва Лола" — это музыкальный мультсериал, построенный на узбекском ретрофольклоре.
"Слоган проекта — "Играй, пой и обучайся". Мы используем фольклорные песни, которые знакомы родителям с детства. Поэтому они приходятся по душе всем — от мала до велика. Сегодня у сериала более 400 тысяч подписчиков и около 300 миллионов просмотров на YouTube", — отметил Мирфаёзов.
Уже выпущено более 26 серий "Бек ва Лола", к концу года их количество планируют увеличить в два раза.
Музыка — основа каждой серии. Композитор Шерзод Мардиев пишет тексты и мелодии, которые не просто звучат в кадре, а несут воспитательный смысл. Альбом с саундтреками из "Бек ва Лола" есть и на Яндекс. Музыке.
"Многие родители писали нам, что хотят слушать песни отдельно — в машине, по дороге в садик или школу. Теперь они могут это делать. Их любят, потому что это не просто песни. Каждая композиция рассказывает историю", — подчеркивает Мирфаёзов.
Создание одного эпизода — сложный многоэтапный процесс. Первая серия всегда самая долгая. Нужно придумать персонажей, дизайн, концепцию. По словам Бекзода Мирфаёзова, это может занять от трех до шести месяцев. А вот сейчас ребята отточили мастерство так, что одна серия создается за две недели.
"Каждая работа — новый челлендж. К примеру, если это танец, а я не танцор, приходится искать и собирать движения в Интернете, а потом переводить их на язык анимации. Где-то ускоряем, где-то замедляем, чтобы было интересно смотреть", — признается старший аниматор Джавохир Камолов.
Проект "Бек ва Лола" вышел за границы простого мультсериала. В июне 2025 года фото его героев украсили поезда ташкентского метро. А недавно было запущено одноименное мобильное приложение.
Проектный менеджер Солиха Каримова рассказала, что релиз приложения состоялся полтора месяца назад, и за это время в игре уже около 70 тысяч пользователей.
"В приложении более 60 мини-игр для детей от трех до восьми лет. Каждая из них направлена на развитие конкретных навыков — логики, мелкой моторики, изучения букв и цифр", — сказала она.
Игра интегрирует национальную музыку и оригинальную озвучку персонажей. В планах — регулярные обновления и расширение образовательного функционала. Команда также консультируется с педагогами и логопедами, чтобы внедрять в контент элементы, способствующие развитию речи, знаний и навыков деток.
По словам представителей студии, узбекская школа анимации переживает заметный подъем.
"Студий у нас немного, все друг друга знают. Но если сравнить последние 5–10 лет, рост очень заметен", — сказал Мирфаёзов.
А United Soft планирует завершить второй сезон "Доно ва Момомо" и продвигать проект на зарубежные онлайн-платформы и, возможно, телевидение. "Бек ва Лола" тоже продолжает расти — не только как мультсериал, но как полноценная детская анимационная экосистема.
Подробнее о том, как в Узбекистане создают мультфильмы с миллионами просмотров, смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.
