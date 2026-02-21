"Играй, пой и обучайся": как в Узбекистане создают мультфильмы с миллионами просмотров

https://uz.sputniknews.ru/20260221/uzbekistan-sozdayut-multfilmy-millioni-prosmotrov-55833580.html

В студии United Soft рассказали, как начали делать мультики в карантин, достигли миллионных просмотров, сделали мобильное приложение и теперь создают свою анимационную экосистему.

В последние годы анимация Узбекистана делает заметные шаги и серьезно заявляет о себе. Появляются новые студии, вышел первый полнометражный мультфильм, запускаются мультсериалы. В их числе — "Бек ва Лола" и "Доно ва Момомо". Корреспондент Sputnik Узбекистан пообщался с авторами отечественных мультфильмов.Их создатели — команда United Soft — студия, которая начинала свой путь с создания визуальных эффектов для зарубежного кино, а во время пандемии решилась на собственный анимационный проект.Компания работает с 2011 года. Сначала ребята делали рекламные ролики, музыкальные клипы, затем — постпродакшн для локальных фильмов.Пандемия изменила все. Съемки остановились, киноиндустрия замерла.Проект начал органично расти — без масштабного маркетинга. Канал быстро вышел в топ на локальном рынке. Позже сериал перевели на русский, казахский, английский и испанский языки.В 2024 году при поддержке президента и совместно с Агентством по делам молодежи Узбекистана команда United Soft запустила новый проект — "Бек ва Лола" — это музыкальный мультсериал, построенный на узбекском ретрофольклоре.Уже выпущено более 26 серий "Бек ва Лола", к концу года их количество планируют увеличить в два раза.Музыка — основа каждой серии. Композитор Шерзод Мардиев пишет тексты и мелодии, которые не просто звучат в кадре, а несут воспитательный смысл. Альбом с саундтреками из "Бек ва Лола" есть и на Яндекс. Музыке.Создание одного эпизода — сложный многоэтапный процесс. Первая серия всегда самая долгая. Нужно придумать персонажей, дизайн, концепцию. По словам Бекзода Мирфаёзова, это может занять от трех до шести месяцев. А вот сейчас ребята отточили мастерство так, что одна серия создается за две недели.Проект "Бек ва Лола" вышел за границы простого мультсериала. В июне 2025 года фото его героев украсили поезда ташкентского метро. А недавно было запущено одноименное мобильное приложение.Проектный менеджер Солиха Каримова рассказала, что релиз приложения состоялся полтора месяца назад, и за это время в игре уже около 70 тысяч пользователей.Игра интегрирует национальную музыку и оригинальную озвучку персонажей. В планах — регулярные обновления и расширение образовательного функционала. Команда также консультируется с педагогами и логопедами, чтобы внедрять в контент элементы, способствующие развитию речи, знаний и навыков деток.По словам представителей студии, узбекская школа анимации переживает заметный подъем.А United Soft планирует завершить второй сезон "Доно ва Момомо" и продвигать проект на зарубежные онлайн-платформы и, возможно, телевидение. "Бек ва Лола" тоже продолжает расти — не только как мультсериал, но как полноценная детская анимационная экосистема.Подробнее о том, как в Узбекистане создают мультфильмы с миллионами просмотров, смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.

