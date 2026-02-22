https://uz.sputniknews.ru/20260222/fokus-provalilsya-vragi-trampa-podarili-rossii-milliardy-na-svo-55875655.html

Фокус провалился: враги Трампа подарили России миллиарды на СВО

Фокус провалился: враги Трампа подарили России миллиарды на СВО

Sputnik Узбекистан

Рептилоидные антитрамповские СМИ сегодня истекают молоком и медом: Верховный суд США признал глобальные тарифы Трампа антиконституционными.

2026-02-22T17:10+0500

2026-02-22T17:10+0500

2026-02-22T17:10+0500

аналитика

колумнисты

сша

в мире

россия

индия

сво

дональд трамп

пошлины

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/16/55875846_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_d551d969d656015f43b5dfffd44c42c4.jpg

Инициаторами дела стали главы нескольких демократических штатов, а также некоторые крупные американские компании. Решение ВС сводится к следующему: Трамп превысил свои полномочия, закрепленные конституцией, так как введение пошлин и налогов относится к исключительной компетенции конгресса, пишет колумнист РИА Новости.Трамп опирался на International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) от 1977 года, который дает президенту полномочия на "регулировку торговли" в случае чрезвычайных обстоятельств (чрезвычайными обстоятельствами в администрации Трампа посчитали огромный торговый дисбаланс с другими странами). Верховный суд тем не менее указал, что введение тарифов такого масштаба не относится к данной норме и не может быть исключительной прерогативой президента.Решение ВС вызвало в стане демократов просто вселенский катарсис: тут и "смертельный удар по всей экономической повестке Трампа", и "сокрушительная победа демократических штатов", и "большая потеря для президента". Общий посыл: президенту США громко дали по рукам и указали на границы его власти — и это только начало, а там и до импичмента недалеко.Но, как водится, ястребы, атлантисты и прочие представители глубинного государства за хлопаньем пробок от шампанского не уловили тихий, но неумолимый скрип "колеса генотьбы", где любая перемога рано или поздно превращается в зраду.Во-первых, решение Верховного суда США — это просто подарок Трампу к выборам в конгресс и сильнейшая пощечина Брюсселю и Киеву. Президент теперь может спокойно заявить, что виноваты во всех экономических бедах демократы и это они не дали ему подарить каждому фермеру в Айдахо золотой унитаз. И он почти не будет кривить душой: по последним подсчетам, Трамп до сего момента уже собрал тарифов на 130 миллиардов, а в течение следующих десяти лет планировалось собирать минимум по 300 миллиардов долларов в год. Нет денег? Вопросы к вашим любимым демократам!Таким образом, "смертельный удар" по Трампу может, наоборот, дать ему серьезные козыри в предвыборной борьбе, и сейчас обитатели брюсселей и киевов сжались в комочки, потому что их мечты о том, что они "пересидят" Трампа, а потом придут демократы и США бросятся в битву с Россией, на глазах отправляются на помойку.Но самое главное — русофобская клика в Америке своими собственными руками уничтожила главный рычаг давления на Россию на украинском направлении, потому что Верховный суд США отменил все тарифы Трампа как в отношении условно дружеских, так и условно "пророссийских" стран.Кто не в курсе: в последнее время на Трампа оказывался жесточайший прессинг, с тем чтобы тот полностью лишил Россию нефтегазовых доходов, которые в том числе идут на финансирование СВО.На этом фоне Трамп в августе 2025 года ввел 25-процентные тарифы против Индии из-за закупок ею российской нефти (в дополнение к 25 процентам ранее введенных общих тарифов), и шла подготовка к подобным действиям против Китая.Однако то была лишь разминка: в начале этого года постоянный партнер Трампа по гольфу, яростный русофоб и украинофил сенатор Линдси Грэм* в соавторстве с сенатором-демократом Блюменталем инициировал законопроект о введении 500-процентных "наказательных" пошлин на страны, закупающие нефть в России: "Этот законопроект даст президенту Трампу колоссальный рычаг давления на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их перестать покупать дешевую российскую нефть, которая обеспечивает финансирование кровавой бойни Путина против Украины".Правда, это вряд ли сильно сработало бы в любом случае. Индия пощелкала на счетах, и посол в Москве Винай Кумар в интервью российским СМИ заявил, что Нью-Дели принял окончательное решение: страна продолжит закупать нефть, несмотря на давление со стороны Вашингтона.Китай ничего заявлять не стал, и вместо него отчиталось Международное энергетическое агентство (МЭА): Россия в январе увеличила ежедневный экспорт нефти в Китай по морю на 290 тысяч баррелей — до рекордных 1,7 миллиона баррелей в сутки.Тем не менее совершенно очевидно, что и тарифы, и угрозы их введения влияли как на стоимость страховки и фрахта, так и давали нашим лучшим партнерам рычаги для получения дополнительных скидок.Так вот: нынешнее решение Верховного суда США, которому так радуются демократы, ликвидирует нефтяную "скидку на Трампа" и делает наши дальнейшие переговоры значительно более гибкими и выгодными для всех сторон (а новости про начало совместных проектов с США указывают, что мультивекторность — это не только про поставки дронов и нашим, и вашим).По расчетам того же МЭА, ликвидация трамповских тарифов за счет уменьшения "кризисной скидки" может дополнительно принести России только в 2026 году порядка 25-30 миллиардов долларов.Большое спасибо и горячий привет душке Грэму*.* Внесен в список террористов и экстремистов.

россия

индия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

колумнисты аналитика россия сша трамп санкции индия в мире