https://uz.sputniknews.ru/20260222/konferentsiya-samarkand-buduschee-sfery-uslug-55875203.html

Участники международной конференции в Самарканде обсудили будущее сферы услуг

Участники международной конференции в Самарканде обсудили будущее сферы услуг

Sputnik Узбекистан

В Самаркандском институте экономики и сервиса прошла конференция по устойчивому развитию сферы услуг на принципах "зеленой" и инновационной экономики. Форум объединил более 100 экспертов из десяти стран и стал площадкой для выработки практических рекомендаций.

2026-02-22T17:58+0500

2026-02-22T17:58+0500

2026-02-22T18:54+0500

самарканд

сфера услуг

конференция

общество

эксперт

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/16/55875370_434:0:3691:1832_1920x0_80_0_0_7bba59529d9efd65d35f576e3c51a773.jpg

САМАРКАНД, 22 фев — Sputnik. В Самаркандском институте экономики и сервиса прошла Международная научно-практическая конференция "Устойчивое развитие сферы услуг на основе принципов зеленой и инновационной экономики". На мероприятии побывал корреспондент Sputnik Узбекистан.Форум здесь проводится с 2008 года и за это время стал авторитетной площадкой для профессионального диалога и выработки практических рекомендаций.В этом году участие в конференции приняли ученые, преподаватели, докторанты и студенты из десяти стран. Мероприятие прошло в гибридном формате — очно и онлайн.По словам заведующего кафедрой экономического анализа и статистики Самаркандского института экономики и сервиса Анвара Холикулова, за годы работы конференции издано более 100 томов научных трудов. В этом году поступило свыше 200 статей из разных стран. По итогам конференции планируется выпуск четырехтомного сборника.Однако, как подчеркнул он, главная цель форума — не только публикация научных материалов. Разработанные предложения и рекомендации направляются в Олий Мажлис, Сенат, Кабинет министров, профильные министерства и местные хокимияты. Таким образом, научные идеи получают практическое продолжение.В рамках конференции обсуждались самые разные направления развития сферы услуг. Так, самаркандские исследователи Дилшод Ваисов и Гулноза Закирова представили доклад о проблемах оказания медицинских услуг, а их коллега Бону Давронова проанализировала социально-экономические показатели развития туризма в Самарканде и в целом по Узбекистану. В свою очередь, молодой исследователь Юлианна Синько предложила цифровые решения для управления потоком туристов и снижения экологической нагрузки.Работа конференции прошла по семи тематическим секциям. Участники обсудили развитие внутреннего и международного туризма, современные маркетинговые и управленческие подходы, новые методы в бухгалтерском учете, экономическом анализе и аудите.Особое внимание в рамках конференции уделено изменению роли сферы услуг в Узбекистане.Эксперты сошлись во мнении, что развитие сферы услуг должно опираться на экологическую устойчивость, цифровизацию и внедрение энергоэффективных решений. Об этом, к примеру, говорили представители Тамбовского государственного университете имени Г.Р. Державина, участвовавшие в работе конференции онлайн посредством платформы Zoom.Анвар Холикулов отметил, что эксперты из Тамбовского университета являются не просто постоянными участниками, а партнерами, поскольку вне работы конференции они вместе с самаркандскими коллегами ведут внушительные научные исследования.Конференция, по словам организаторов, играет важную роль в повышении научного потенциала не только Самарканда, но и всего Узбекистана.Доцент кафедры экономического анализа и статистики Самаркандского института экономики и сервиса Умар Худойбердиев, работающий в институте более 60 лет, отметил социальную значимость темы. По его словам, сфера услуг объединяет более тысячи видов деятельности, обеспечивает занятость населения и способствует сокращению бедности. При этом для запуска многих проектов не требуются крупные инвестиции, а эффект для общества может быть ощутимым.Всего на конференции со своими докладами выступили более ста экспертов. Ожидается, что выработанные ими предложения получать свое практическое продолжение.

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

самарканд конференция сфера услуг