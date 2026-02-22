Омбудсман помог узбекистанцам взыскать свыше 6,2 млрд сумов компенсаций в 2025 году
13:35 22.02.2026 (обновлено: 13:49 22.02.2026)
© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная валюта Узбекистана — сум
Гражданам были выплачены компенсации за изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд, а также удовлетворены запросы о восстановлении нарушенных трудовых прав и взыскании задолженности по зарплате.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. По итогам деятельности Уполномоченного по правам человека в 2025 году гражданам Узбекистана было возвращено свыше 6,2 млрд сумов компенсаций, а также оказана значительная поддержка в защите их экономических и трудовых прав.
На очередном заседании Комитета Сената Олий Мажлиса по бюджету и экономическим вопросам был рассмотрен доклад Уполномоченного по правам человека о деятельности за 2025 год.
Сенаторы отметили, что в последние годы роль института Омбудсмана в обеспечении прав и свобод граждан последовательно растет. Об этом свидетельствует увеличение количества обращений граждан, масштаб рассмотренных вопросов и достигнутые результаты.
© Пресс-служба уполномоченного Олий Мажлиса по правам человекаУполномоченный Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека представил доклад о деятельности за 2025 год.
Уполномоченный Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека представил доклад о деятельности за 2025 год.
"В 2025 году Омбудсманом выполнен значительный объем работы, направленной на обеспечение прав и свобод человека. В частности, проводилась системная работа по защите и восстановлению нарушенных прав и законных интересов физических и юридических лиц", – отмечено на заседании.
В 2025 году в адрес Омбудсмана по вопросам экономических прав поступило 7 584 обращения, большая часть которых пришлась на Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области, а также город Ташкент.
По результатам рассмотрения обращений в пользу граждан было взыскано более 3,9 млрд сумов компенсационных выплат за изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд.
© Пресс-служба уполномоченного Олий Мажлиса по правам человекаУполномоченный Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека представил доклад о деятельности за 2025 год.
Уполномоченный Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека представил доклад о деятельности за 2025 год.
Кроме того, по обращениям, связанным с заработной платой и трудовыми отношениями, гражданам было возвращено 2,3 млрд сумов.
Сенаторы подчеркнули, что Омбудсман становится реальным и эффективным механизмом защиты населения.
По итогам обсуждения Комитет принял соответствующее решение, подтверждающее важность дальнейшего укрепления института Омбудсмана в стране.