Омбудсман помог узбекистанцам взыскать свыше 6,2 млрд сумов компенсаций в 2025 году

Омбудсман помог узбекистанцам взыскать свыше 6,2 млрд сумов компенсаций в 2025 году

Гражданам были выплачены компенсации за изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд, а также удовлетворены запросы о восстановлении нарушенных трудовых прав и взыскании задолженности по зарплате.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. По итогам деятельности Уполномоченного по правам человека в 2025 году гражданам Узбекистана было возвращено свыше 6,2 млрд сумов компенсаций, а также оказана значительная поддержка в защите их экономических и трудовых прав.На очередном заседании Комитета Сената Олий Мажлиса по бюджету и экономическим вопросам был рассмотрен доклад Уполномоченного по правам человека о деятельности за 2025 год.Сенаторы отметили, что в последние годы роль института Омбудсмана в обеспечении прав и свобод граждан последовательно растет. Об этом свидетельствует увеличение количества обращений граждан, масштаб рассмотренных вопросов и достигнутые результаты.В 2025 году в адрес Омбудсмана по вопросам экономических прав поступило 7 584 обращения, большая часть которых пришлась на Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области, а также город Ташкент.По результатам рассмотрения обращений в пользу граждан было взыскано более 3,9 млрд сумов компенсационных выплат за изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд.Кроме того, по обращениям, связанным с заработной платой и трудовыми отношениями, гражданам было возвращено 2,3 млрд сумов. Сенаторы подчеркнули, что Омбудсман становится реальным и эффективным механизмом защиты населения.По итогам обсуждения Комитет принял соответствующее решение, подтверждающее важность дальнейшего укрепления института Омбудсмана в стране.

