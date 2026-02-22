https://uz.sputniknews.ru/20260222/rf-zapret-patentov-migrantam-doxod-nije-projitochnogo-minimuma-55872462.html
В РФ предложили запретить выдачу патентов мигрантам с доходом ниже прожиточного минимума
В РФ предложили запретить выдачу патентов мигрантам с доходом ниже прожиточного минимума
Sputnik Узбекистан
Данные о заработке мигрантов будут автоматически передаваться из Федеральной налоговой службы России в МВД. Если доход иностранца не покрывает минимум на него и его семью, ему могут отказать в выдаче патента или вовсе аннулировать.
2026-02-22T14:48+0500
2026-02-22T14:48+0500
2026-02-22T14:48+0500
госдума рф
трудовые мигранты
общество
налоги
прожиточный минимум
россия
рынок труда
трудовой патент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/1a/46818230_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_e742045511be6792ce71a9fb3b25602f.jpg
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о запрете на выдачу или продление трудового патента мигрантам с доходами ниже прожиточного минимума, сообщает РИА Новости.В документах отмечается, что для целей указанного сравнения величина прожиточного минимума может быть увеличена кратно региональному коэффициенту, установленному законом субъекта РФ.Согласно законопроекту, налоговые органы будут в автоматическом режиме предоставлять МВД информацию о доходах иностранных граждан каждые три, шесть, девять и двенадцать месяцев.Федеральная налоговая служба России будет автоматически собирать данные о доходах иностранных граждан из отчетов работодателей и их деклараций по "Налогу на профессиональный доход".В пояснительной записке подчеркивается, что указанные условия не применяются в случаях, когда патент оформляется иностранцем впервые или иностранный гражданин осуществляет исключительно трудовую деятельность у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.В законопроекте уточняется, что для подтверждения временного или постоянного проживания в России вместе с уведомлением иностранец обязан подать один из следующих документов: справку о доходах за отчетный период или копию налоговой декларации, подтверждающей сумму и источники его доходов за прошедший год.Кроме того, подтверждением могут быть документы об уплате НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа в расчете на себя и каждого члена семьи на иждивении при осуществлении трудовой деятельности у физлиц для личных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.Либо, согласно проекту, документы о получении за прошедший налоговый период доходов от инвестиционной и управленческой деятельности (дивиденды от российских организаций, проценты по вкладам в российских банках, доходы по операциям с ценными бумагами, полученными в РФ, вознаграждения членов совета директоров российских компаний).
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/1a/46818230_241:0:1680:1079_1920x0_80_0_0_251a65aa756930ccc4320c94b78ecc71.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия трудовые мигранты налоги патент госдума рынок труда
россия трудовые мигранты налоги патент госдума рынок труда
В РФ предложили запретить выдачу патентов мигрантам с доходом ниже прожиточного минимума
Данные о заработке мигрантов будут автоматически передаваться из Федеральной налоговой службы России в МВД. Если доход иностранца не покрывает минимум на него и его семью, ему могут отказать в выдаче патента или вовсе аннулировать.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о запрете на выдачу или продление трудового патента мигрантам с доходами ниже прожиточного минимума, сообщает РИА Новости.
"Устанавливаются следующие условия, при соблюдении хотя бы одного из которых патент не может быть выдан (продлен) или аннулируется: в случае отсутствия в отношении иностранного гражданина Информации, в случае если согласно Информации сумма доходов иностранного гражданина составляет менее прожиточного минимума в расчете на себя и каждого члена семьи, находящегося в Российской Федерации на его иждивении, в среднем за каждый месяц периода, за который представлена соответствующая Информация", — говорится в пояснительной записке к проекту.
В документах отмечается, что для целей указанного сравнения величина прожиточного минимума может быть увеличена кратно региональному коэффициенту, установленному законом субъекта РФ.
Согласно законопроекту, налоговые органы будут в автоматическом режиме предоставлять МВД информацию о доходах иностранных граждан каждые три, шесть, девять и двенадцать месяцев.
Федеральная налоговая служба России будет автоматически собирать данные о доходах иностранных граждан из отчетов работодателей и их деклараций по "Налогу на профессиональный доход".
В пояснительной записке подчеркивается, что указанные условия не применяются в случаях, когда патент оформляется иностранцем впервые или иностранный гражданин осуществляет исключительно трудовую деятельность у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
В законопроекте уточняется, что для подтверждения временного или постоянного проживания в России вместе с уведомлением иностранец обязан подать один из следующих документов: справку о доходах за отчетный период или копию налоговой декларации, подтверждающей сумму и источники его доходов за прошедший год.
Кроме того, подтверждением могут быть документы об уплате НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа в расчете на себя и каждого члена семьи на иждивении при осуществлении трудовой деятельности у физлиц для личных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Либо, согласно проекту, документы о получении за прошедший налоговый период доходов от инвестиционной и управленческой деятельности (дивиденды от российских организаций, проценты по вкладам в российских банках, доходы по операциям с ценными бумагами, полученными в РФ, вознаграждения членов совета директоров российских компаний).