В РФ предложили запретить выдачу патентов мигрантам с доходом ниже прожиточного минимума

Данные о заработке мигрантов будут автоматически передаваться из Федеральной налоговой службы России в МВД. Если доход иностранца не покрывает минимум на него и его семью, ему могут отказать в выдаче патента или вовсе аннулировать.

2026-02-22T14:48+0500

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о запрете на выдачу или продление трудового патента мигрантам с доходами ниже прожиточного минимума, сообщает РИА Новости.В документах отмечается, что для целей указанного сравнения величина прожиточного минимума может быть увеличена кратно региональному коэффициенту, установленному законом субъекта РФ.Согласно законопроекту, налоговые органы будут в автоматическом режиме предоставлять МВД информацию о доходах иностранных граждан каждые три, шесть, девять и двенадцать месяцев.Федеральная налоговая служба России будет автоматически собирать данные о доходах иностранных граждан из отчетов работодателей и их деклараций по "Налогу на профессиональный доход".В пояснительной записке подчеркивается, что указанные условия не применяются в случаях, когда патент оформляется иностранцем впервые или иностранный гражданин осуществляет исключительно трудовую деятельность у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.В законопроекте уточняется, что для подтверждения временного или постоянного проживания в России вместе с уведомлением иностранец обязан подать один из следующих документов: справку о доходах за отчетный период или копию налоговой декларации, подтверждающей сумму и источники его доходов за прошедший год.Кроме того, подтверждением могут быть документы об уплате НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа в расчете на себя и каждого члена семьи на иждивении при осуществлении трудовой деятельности у физлиц для личных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.Либо, согласно проекту, документы о получении за прошедший налоговый период доходов от инвестиционной и управленческой деятельности (дивиденды от российских организаций, проценты по вкладам в российских банках, доходы по операциям с ценными бумагами, полученными в РФ, вознаграждения членов совета директоров российских компаний).

