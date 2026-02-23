Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20260223/opasny-li-sinyaki-poyavivshiesya-bez-vidimyx-prichin-55889611.html
Опасны ли синяки, появившиеся без видимых причин
Опасны ли синяки, появившиеся без видимых причин
Sputnik Узбекистан
Врач рассказал, с чем может быть связано появление на теле синяков при минимальном механическом воздействии
2026-02-23T22:02+0500
2026-02-23T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
витамины
врач
медицина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/17/55889261_0:191:1200:866_1920x0_80_0_0_45ef61056d95a3a461758e03f7c908fc.jpg
Появление на теле беспричинных синяков — очень серьезный симптом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока.При появлении таких синяков он рекомендует сделать анализ крови на свертываемость."Для начала нужно сходить к терапевту или педиатру в зависимости от возраста. Обязательно нужно сделать анализ крови на свертываемость. А дальше уже, в зависимости от этого анализа, обращаться может быть и к гематологу", – заключил врач.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/17/55889261_0:1:1200:901_1920x0_80_0_0_a16093f36498b49cf90ddc50758392c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
синяки опасность врач
синяки опасность врач

Опасны ли синяки, появившиеся без видимых причин

22:02 23.02.2026
© Фото: depositphotos/p_saranyaСиняки на ногах без видимых причин
Синяки на ногах без видимых причин - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.02.2026
© Фото: depositphotos/p_saranya
Подписаться
Врач рассказал, с чем может быть связано появление на теле синяков при минимальном механическом воздействии.
Появление на теле беспричинных синяков — очень серьезный симптом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока.

"Появление синяков при минимальном механическом воздействии может говорить прежде всего о дефиците витаминов, микроэлементов в организме. Это обычно связано с дефицитом витамина С, кальция, витамина К, он вырабатывается кишечной микрофлорой. Иногда синяки появляются совершенно сами по себе и без всякого механического воздействия, то есть без ударов, без ушибов, без ничего. Вот это очень серьезный симптом, который требует немедленного обращения к врачу", — предупредил специалист.

При появлении таких синяков он рекомендует сделать анализ крови на свертываемость.
"Для начала нужно сходить к терапевту или педиатру в зависимости от возраста. Обязательно нужно сделать анализ крови на свертываемость. А дальше уже, в зависимости от этого анализа, обращаться может быть и к гематологу", – заключил врач.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0