Опасны ли синяки, появившиеся без видимых причин
Врач рассказал, с чем может быть связано появление на теле синяков при минимальном механическом воздействии.
Появление на теле беспричинных синяков — очень серьезный симптом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока.
"Появление синяков при минимальном механическом воздействии может говорить прежде всего о дефиците витаминов, микроэлементов в организме. Это обычно связано с дефицитом витамина С, кальция, витамина К, он вырабатывается кишечной микрофлорой. Иногда синяки появляются совершенно сами по себе и без всякого механического воздействия, то есть без ударов, без ушибов, без ничего. Вот это очень серьезный симптом, который требует немедленного обращения к врачу", — предупредил специалист.
При появлении таких синяков он рекомендует сделать анализ крови на свертываемость.
"Для начала нужно сходить к терапевту или педиатру в зависимости от возраста. Обязательно нужно сделать анализ крови на свертываемость. А дальше уже, в зависимости от этого анализа, обращаться может быть и к гематологу", – заключил врач.