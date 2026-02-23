https://uz.sputniknews.ru/20260223/opasny-li-sinyaki-poyavivshiesya-bez-vidimyx-prichin-55889611.html

Опасны ли синяки, появившиеся без видимых причин

Врач рассказал, с чем может быть связано появление на теле синяков при минимальном механическом воздействии

Появление на теле беспричинных синяков — очень серьезный симптом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока.При появлении таких синяков он рекомендует сделать анализ крови на свертываемость."Для начала нужно сходить к терапевту или педиатру в зависимости от возраста. Обязательно нужно сделать анализ крови на свертываемость. А дальше уже, в зависимости от этого анализа, обращаться может быть и к гематологу", – заключил врач.

