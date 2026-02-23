Премьер-министр Беларуси прибыл в Узбекистан

https://uz.sputniknews.ru/20260223/premer-ministr-belarusi-pribyl-v-uzbekistan-55893396.html
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин во главе правительственной делегации прибыл в Узбекистан с официальным визитом, сообщает БелТА.В Ташкенте 24 февраля пройдет 4-е заседание Узбекско-Белорусского делового совета, а также Узбекско-Белорусский бизнес-форум.Кроме того, Александр Турчин проведет встречи с Абдуллой Ариповым и Шавкатом Мирзиёевым, сообщила ранее пресс-служба правительства РБ. "В программе двухдневного визита также переговоры с Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и посещение ряда производственных площадок. Вопросы углубления двустороннего сотрудничества будут обсуждены на встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым", — говорится в сообщении.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik.
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин во главе правительственной делегации прибыл в Узбекистан с официальным визитом, сообщает
БелТА.
“У трапа самолета Александра Турчина встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов”, — говорится в сообщении.
В Ташкенте 24 февраля пройдет 4-е заседание Узбекско-Белорусского делового совета, а также Узбекско-Белорусский бизнес-форум.
Кроме того, Александр Турчин проведет встречи с Абдуллой Ариповым и Шавкатом Мирзиёевым, сообщила
ранее пресс-служба правительства РБ.
"В программе двухдневного визита также переговоры с Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и посещение ряда производственных площадок. Вопросы углубления двустороннего сотрудничества будут обсуждены на встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым", — говорится в сообщении.