Путин: Дата 23 февраля стала символом искренней народной любви к нашим защитникам
Владимир Путин
Глава РФ поздравил россиян с Днем защитника Отечества, назвав этот праздник символом гордости за российские армию и флот.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Дата 23 февраля стала символом искренней народной любви к нашим защитникам, заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении россиянам с Днем защитника Отечества.
“Дата 23 февраля отмечается в нашей стране уже многие десятилетия как один из самых значимых государственных праздников. Он стал символом искренней народной любви к нашим защитникам, гордости за армию и флот державы, за тех, кто посвятил свою жизнь службе Отчизне, кто надежно стоит на страже ее суверенитета и безопасности, верен воинской присяге и честно, на совесть выполняет свой профессиональный долг”, — сказал он в видеообращении.
Глава РФ подчеркнул, что россияне из поколения в поколение бережно хранят память о каждой странице ратной летописи Отечества.
“Она создавалась благодаря воинскому искусству великих полководцев, несгибаемой воле и мужеству солдат и командиров, наших предков, которые по первому зову Родины занимали свое место в строю рядом с боевыми товарищами”, — говорится в поздравлении.
Президент напомнил, что испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие, бессмертные победы.
“Современное поколение воинов России достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками. И сегодня в ходе специальной военной операции героически, плечом к плечу отстаивают интересы России представители всех народов нашей огромной страны. В умении вместе побеждать ради общих целей – колоссальная сила нашей армии и нашего многонационального общества. Так было на протяжении столетий и, уверен, так будет всегда”, — сказал Путин.
Он отметил, что Россия продолжит повышать потенциал и боеготовность Вооруженных сил, укреплять армию и флот с учетом международной ситуации, а также развивать ядерную триаду как гарантии безопасности страны.
“Будем качественно наращивать потенциал всех других родов и видов Вооруженных Сил, повышать их боеготовность, мобильность, способность действовать в любых, самых сложных условиях. И конечно, будем наращивать темпы разработки перспективных систем для Вооруженных Сил”, — добавил он.
Путин выразил уверенность, что эта техника всегда будет в надежных руках.
“Наши солдаты и офицеры — настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества”, — резюмировал он.