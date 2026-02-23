https://uz.sputniknews.ru/20260223/putin-data-23-fevralya-stala-simvolom-iskrenney-narodnoy-lyubvi-k-nashim-zaschitnikam-55879406.html

Путин: Дата 23 февраля стала символом искренней народной любви к нашим защитникам

Путин: Дата 23 февраля стала символом искренней народной любви к нашим защитникам

Sputnik Узбекистан

Глава РФ поздравил россиян с Днем защитника Отечества, назвав этот праздник символом гордости за российские армию и флот

2026-02-23T10:30+0500

2026-02-23T10:30+0500

2026-02-23T10:30+0500

день защитника отечества

президент рф

владимир путин

видеообращение

поздравление

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/10/54845419_0:0:2978:1676_1920x0_80_0_0_c511d6de2237c1b6c99ef9afb39c95ef.jpg

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Дата 23 февраля стала символом искренней народной любви к нашим защитникам, заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении россиянам с Днем защитника Отечества.Глава РФ подчеркнул, что россияне из поколения в поколение бережно хранят память о каждой странице ратной летописи Отечества.Президент напомнил, что испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие, бессмертные победы.Он отметил, что Россия продолжит повышать потенциал и боеготовность Вооруженных сил, укреплять армию и флот с учетом международной ситуации, а также развивать ядерную триаду как гарантии безопасности страны.Путин выразил уверенность, что эта техника всегда будет в надежных руках.“Наши солдаты и офицеры — настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества”, — резюмировал он.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

владимир путин поздравление россияне день защитника отечества