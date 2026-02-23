Узбекистан
Путин: Россия сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость
В Кремле состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации военнослужащим Минобороны и Росгвардии
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Россия сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград Российской Федерации военнослужащим Минобороны и Росгвардии.Путин отметил, что сегодня в Кремле собрались не просто профессионалы с огромным опытом и безупречной выучкой. Это командиры, которые с самого начала военной операции ведут бой рядом со своими солдатами, делят все испытания со своими однополчанами. Это люди с твердыми нравственными принципами, идеалами, настоящие патриоты России.Он отметил, что грамотные и смелые действия, личная храбрость и решительность представителей командования, офицеров специальных и оперативных подразделений помогли тщательно спланировать и блестяще реализовать наступательные операции российских войск на самых напряженных участках и направлениях.Глава РФ поздравил военных с Днем защитника Отечества и поблагодарил их за службу, верность присяге и заветам многих поколений предков.Церемония награждения прошла в представительском кабинете президента в Кремле. Путин вручил медали "Золотая Звезда" девяти военнослужащим:Кроме того, президент России наградил двух бойцов орденами Мужества — подполковника, командира 2-го батальона оперативного назначения 900-го полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии Николая Нетесова и полковника, командира 901-го полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии Александра Рукосуева.После этого российский лидер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов минутой молчания.
общество, россия, владимир путин, день защитника отечества, награждение, кремль, возложение венков, могила неизвестного солдата, москва

Путин: Россия сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость

15:53 23.02.2026 (обновлено: 16:17 23.02.2026)
В Кремле состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации военнослужащим Минобороны и Росгвардии.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Россия сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград Российской Федерации военнослужащим Минобороны и Росгвардии.

“Россия сражается за свое будущее, за независимость, за правду и справедливость, а на передовой этой борьбы — сильные, отважные, самоотверженные люди: солдаты и офицеры Вооруженных Сил, бойцы войск национальной гвардии, сотрудники МВД, специальных служб и подразделений”, — сказал он.

Путин отметил, что сегодня в Кремле собрались не просто профессионалы с огромным опытом и безупречной выучкой. Это командиры, которые с самого начала военной операции ведут бой рядом со своими солдатами, делят все испытания со своими однополчанами. Это люди с твердыми нравственными принципами, идеалами, настоящие патриоты России.

“Символом признания ваших заслуг являются высокие государственные награды, которых вы удостоены, и прежде всего — "Золотые Звезды" Героев”, — сказал российский лидер.

Он отметил, что грамотные и смелые действия, личная храбрость и решительность представителей командования, офицеров специальных и оперативных подразделений помогли тщательно спланировать и блестяще реализовать наступательные операции российских войск на самых напряженных участках и направлениях.

“Вы твердо стоите за Россию, действуете слаженно, четко. Благодарю вас за проявленную отвагу, за верность присяге, заветам многих поколений наших предков, наших дорогих ветеранов — всех, кто в разные годы сражался и защищал нашу великую Россию, тысячелетнюю страну”, — сказал Путин.

Глава РФ поздравил военных с Днем защитника Отечества и поблагодарил их за службу, верность присяге и заветам многих поколений предков.
Церемония награждения прошла в представительском кабинете президента в Кремле. Путин вручил медали "Золотая Звезда" девяти военнослужащим:
генерал-лейтенанту, заместителю командующего войсками Центрального военного округа Арутюну Дарбиняну;
полковнику, командиру 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа Вячеславу Веденину;
подполковнику, командиру штурмового отряда 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Иналу Гериеву;
старшему лейтенанту, командиру взвода разведывательного батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа Сергею Каримову;
генерал-майору, командиру 68-го армейского корпуса Восточного военного округа Евгению Ковылину;
лейтенанту, командиру противотанковой артиллерийской батареи 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа Михаилу Королю;
старшему лейтенанту, командиру роты мотострелкового батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа Владимиру Силенко;
полковнику, командиру 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Александру Фабричнову;
старшему лейтенанту, командиру роты мотострелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Василю Ямалетдинову.
Кроме того, президент России наградил двух бойцов орденами Мужества — подполковника, командира 2-го батальона оперативного назначения 900-го полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии Николая Нетесова и полковника, командира 901-го полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии Александра Рукосуева.
После этого российский лидер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов минутой молчания.
0