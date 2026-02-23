Путин: Россия сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость

https://uz.sputniknews.ru/20260223/putin-rossiya-srajaetsya-za-svoe-buduschee-nezavisimost-pravdu-i-spravedlivost-55892396.html

В Кремле состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации военнослужащим Минобороны и Росгвардии

2026-02-23T15:53+0500

2026-02-23T15:53+0500

2026-02-23T16:17+0500

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Россия сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград Российской Федерации военнослужащим Минобороны и Росгвардии.Путин отметил, что сегодня в Кремле собрались не просто профессионалы с огромным опытом и безупречной выучкой. Это командиры, которые с самого начала военной операции ведут бой рядом со своими солдатами, делят все испытания со своими однополчанами. Это люди с твердыми нравственными принципами, идеалами, настоящие патриоты России.Он отметил, что грамотные и смелые действия, личная храбрость и решительность представителей командования, офицеров специальных и оперативных подразделений помогли тщательно спланировать и блестяще реализовать наступательные операции российских войск на самых напряженных участках и направлениях.Глава РФ поздравил военных с Днем защитника Отечества и поблагодарил их за службу, верность присяге и заветам многих поколений предков.Церемония награждения прошла в представительском кабинете президента в Кремле. Путин вручил медали "Золотая Звезда" девяти военнослужащим:Кроме того, президент России наградил двух бойцов орденами Мужества — подполковника, командира 2-го батальона оперативного назначения 900-го полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии Николая Нетесова и полковника, командира 901-го полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии Александра Рукосуева.После этого российский лидер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов минутой молчания.

