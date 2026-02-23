https://uz.sputniknews.ru/20260223/rossiyskie-voennye-o-vypolnenii-boevyx-zadach-v-zone-svo-55886233.html

Война очень сильно изменилась: российские военные о выполнении боевых задач в зоне СВО

Командир разведывательного взвода мотострелкового батальона Николай Куменов и инженер-сапер расчета войск беспилотных систем Булат Гайсин рассказывают о своем пути в зоне СВО, своих ежедневных задачах

2026-02-23T12:55+0500

2026-02-23T12:55+0500

2026-02-23T13:34+0500

Война очень сильно изменилась, она больше перешла на небо, говорит стрелок мотострелкового отделения сержант Булат Гайсин.Его подразделение участвовало в освобождении Угледара и прилегающих к нему территорий. Сейчас оно выполняет задачи на Южнодонецком направлении. Сам Гайсин начинал свой боевой путь с рядового штурмового подразделения. Участвовал в захвате опорных пунктов противника и освобождении населенных пунктов на Красноармейском направлении. При зачистке одного из опорных пунктов, смог взять в плен артиллерийского наводчика ВСУ. Сейчас сержант Гайсин — инженер-сапер расчета войск беспилотных систем. Работает с БПЛА различного класса, снаряжает боеприпасы перед вылетом.В его послужном списке — Орден "Мужества", Знак отличия "Георгиевский крест" IV ст., Медаль "За храбрость I ст.", Медаль "За храбрость" II ст.Командир разведывательного взвода мотострелкового батальона Николай Куменов рассказывает о возможностях беспилотников в части проведения разведки, выявлении позиций, огневых точек, средств противника, срыве его ротаций, нанесении ударов. Но, по его словам, главную роль неизменно играет человеческий фактор. Свидетельство тому — награды Куменова: Медаль ордена "Святого Георгия- Георгиевский Крест" IV степени, Медаль ордена "Святого Георгия- Георгиевский Крест" III степени, Медаль ордена "Святого Георгия- Георгиевский Крест" II степени.Командир разведывательного взвода мотострелкового батальона вспоминает эпизоды, предшествовавшие их получению.В частности, выполняя боевую задачу, Куменов обнаружил колонну бронетехники противника, предпринявшего попытку контратаковать российские позиции. В результате грамотных действий российского бойца уничтожено пять боевых бронированных машин и до отделения военнослужащих ВСУПодробное о преступлениях ВСУ, боевом духе противника, украинской пропаганде, российском и западном оружии — в видео Sputnik.

