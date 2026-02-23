Совет постпредов стран СНГ соберется на очередное заседание — дата, что в повестке
17:40 23.02.2026 (обновлено: 17:48 23.02.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в неформальном саммите СНГ.
© Пресс-служба президента Узбекистана
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет 24 февраля в Минске, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.
“24 февраля 2026 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества”, — говорится в сообщении.
Постпреды обсудят вопросы, касающиеся:
участия стран СНГ в XXXIII Минской международной книжной выставке-ярмарке;
выполнения дорожной карты по реализации инициатив, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ в части сотрудничества в сфере безопасности;
Кроме того, они подведут итоги деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ в сфере безопасности в 2025 году.
В планах также рассмотреть:
предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств;
итоги реализации Перспективного плана развития договорно-правовой базы СНГ на 2023–2025 годы, а также аналогичный документ, рассчитанный на последующий трехлетний период.
“Будет одобрена кандидатура Главы Миссии наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме по вопросу принятия новой Конституции Республики Казахстан, назначенном на 15 марта 2026 года”, — говорится в сообщении.