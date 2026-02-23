https://uz.sputniknews.ru/20260223/sovet-postpredov-stran-sng-ocherednoe-zasedanie-55895382.html

Совет постпредов стран СНГ соберется на очередное заседание — дата, что в повестке

Участники одобрят кандидатуру Главы Миссии наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме по вопросу принятия новой Конституции Республики Казахстан, назначенном на 15 марта 2026 года

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет 24 февраля в Минске, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Постпреды обсудят вопросы, касающиеся:Кроме того, они подведут итоги деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ в сфере безопасности в 2025 году.В планах также рассмотреть:“Будет одобрена кандидатура Главы Миссии наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме по вопросу принятия новой Конституции Республики Казахстан, назначенном на 15 марта 2026 года”, — говорится в сообщении.

