Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260223/sovet-postpredov-stran-sng-ocherednoe-zasedanie-55895382.html
Совет постпредов стран СНГ соберется на очередное заседание — дата, что в повестке
Совет постпредов стран СНГ соберется на очередное заседание — дата, что в повестке
Sputnik Узбекистан
Участники одобрят кандидатуру Главы Миссии наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме по вопросу принятия новой Конституции Республики Казахстан, назначенном на 15 марта 2026 года
2026-02-23T17:40+0500
2026-02-23T17:48+0500
снг
заседание
беларусь
минск
политика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/1b/41830462_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_148cf5f7a64cc2073e8d113d080f3fa6.jpg
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет 24 февраля в Минске, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Постпреды обсудят вопросы, касающиеся:Кроме того, они подведут итоги деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ в сфере безопасности в 2025 году.В планах также рассмотреть:“Будет одобрена кандидатура Главы Миссии наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме по вопросу принятия новой Конституции Республики Казахстан, назначенном на 15 марта 2026 года”, — говорится в сообщении.
беларусь
минск
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/1b/41830462_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_26f016d2ad6cdf241039b75abc91db37.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
совет постпредов стран снг заседание
совет постпредов стран снг заседание

Совет постпредов стран СНГ соберется на очередное заседание — дата, что в повестке

17:40 23.02.2026 (обновлено: 17:48 23.02.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в неформальном саммите СНГ.
Президент Узбекистана принял участие в неформальном саммите СНГ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.02.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Участники одобрят кандидатуру Главы Миссии наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме по вопросу принятия новой Конституции Республики Казахстан, назначенном на 15 марта 2026 года.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет 24 февраля в Минске, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.

“24 февраля 2026 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества”, — говорится в сообщении.

Постпреды обсудят вопросы, касающиеся:
участия стран СНГ в XXXIII Минской международной книжной выставке-ярмарке;
выполнения дорожной карты по реализации инициатив, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ в части сотрудничества в сфере безопасности;
Кроме того, они подведут итоги деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ в сфере безопасности в 2025 году.
В планах также рассмотреть:
предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств;
итоги реализации Перспективного плана развития договорно-правовой базы СНГ на 2023–2025 годы, а также аналогичный документ, рассчитанный на последующий трехлетний период.
“Будет одобрена кандидатура Главы Миссии наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме по вопросу принятия новой Конституции Республики Казахстан, назначенном на 15 марта 2026 года”, — говорится в сообщении.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0