Торговля, животноводство и не только: Узбекистан расширяет сотрудничество с Бурятией

Узбекская сторона предложила организовать на постоянной основе бизнес-миссии деловых кругов РУз в Бурятию, а также из Бурятии в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Регионы Узбекистана и Республика Бурятия намерены укреплять сотрудничество, сообщает ИА "Дунё".Перспективы взаимодействия обсудили в Улан-Уде генеральный консул Узбекистана Аслам Акбаров и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.Российская сторона подтвердила заинтересованность в развитии дружественных связей и расширении сотрудничества с Узбекистаном в торгово-экономической и гуманитарной сферах, особо отметив налаженные тесные связи с Каракалпакстаном.В свою очередь Генеральный консул Узбекистана отметил необходимость более активного сотрудничества в области наращивания объема поставок узбекской плодоовощной продукции в Бурятию, а также племенного скота из Бурятии в Узбекистан.В Узбекистане осенью 2025-го уже побывали специалисты из Бурятии.Узбекская сторона предложила организовать бизнес-миссии деловых кругов с обеих сторон на постоянной основе.Отдельно остановились на совместных культурно-гуманитарных проектах, в том числе в сфере туризма.Как отмечалось, на территории Узбекистана, в частности в Сурхандарьинской области сохранились древние памятники — комплексы Каратепа и Фаязтепа, которые могут представлять большой интерес для ученых-буддологов и открывают возможность для обмена научными делегациями.

