Узбекистанца, спасшего ребенка в Санкт-Петербурге, представили к наградам

Спасенный ребенок находится в реанимации, его состояние оценивают как стабильное. Узбекистанец получил ушибы. 23.02.2026, Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Узбекистанец, работающий дворником в Санкт-Петербурге, спас ребенка, упавшего с седьмого этажа, сообщает RT. Предварительно, семилетний мальчик сорвался вниз, когда вылез на карниз из окна. Под окнами оказался Хайрулло Ибадуллаев, который поймал ребенка и сразу прижал его к себе, чтобы амортизировать падение. Малыш выжил и сейчас находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Узбекистанец получил множественные ушибы.Хайрулло Ибадуллаева к награде представил президент Узбекистана. После отважного поступка Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении узбекистанца медалью "Жасорат".Кроме того, за героический поступок узбекистанцу вручили четвертую премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей. Как рассказал Хайрулло RT, деньги он отправит семье в Узбекистан на строительство дома и лечение отца. Главред медиагруппы "Россия сегодня", Sputnik и RT Маргарита Симоньян ранее отмечала, что премия была учреждена, чтобы помогать "просто хорошим, правильным людям". Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, а также посмертно премией был награжден охранник из Анапы, который погиб во время нападения на колледж.

