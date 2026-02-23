https://uz.sputniknews.ru/20260223/v-den-zaschitnika-otechestva-v-tashkente-vozlojili-tsvety-k-vechnomu-ognyu-55888203.html

В День защитника Отечества в Ташкенте возложили цветы к Вечному огню

В патриотической акции, проводимой в республике традиционно, принял участие посол России в Узбекистане Алексей Ерхов

В Ташкенте прошло торжественное мероприятие, посвященное 23 февраля — Дню защитника Отечества. Этот праздник широко отмечают в России и некоторых странах СНГ в память о воинской славе.Около сотни человек собрались и в ташкентском мемориальном комплексе "Братские могилы", чтобы почтить память героев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В церемонии возложения цветов приняли участие посол России Алексей Ерхов, военные атташе России и Беларуси, представители Россотрудничества, Торгового представительства РФ в Узбекистане, Ташкентской и Узбекистанской епархии, культурных центров, ветераны, молодежь, СМИ и широкая общественность.Руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская отметила, что такие акции очень важны, особенно для молодежи.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.

