В День защитника Отечества в Ташкенте возложили цветы к Вечному огню
В патриотической акции, проводимой в республике традиционно, принял участие посол России в Узбекистане Алексей Ерхов
ташкент
узбекистан
день защитника отечества
общество
россотрудничество
посольство россии в узбекистане
В Ташкенте прошло торжественное мероприятие, посвященное 23 февраля — Дню защитника Отечества. Этот праздник широко отмечают в России и некоторых странах СНГ в память о воинской славе.Около сотни человек собрались и в ташкентском мемориальном комплексе "Братские могилы", чтобы почтить память героев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В церемонии возложения цветов приняли участие посол России Алексей Ерхов, военные атташе России и Беларуси, представители Россотрудничества, Торгового представительства РФ в Узбекистане, Ташкентской и Узбекистанской епархии, культурных центров, ветераны, молодежь, СМИ и широкая общественность.Руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская отметила, что такие акции очень важны, особенно для молодежи.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.
Эксклюзив
В Ташкенте прошло торжественное мероприятие, посвященное 23 февраля — Дню защитника Отечества. Этот праздник широко отмечают в России и некоторых странах СНГ в память о воинской славе.
Около сотни человек собрались и в ташкентском мемориальном комплексе "Братские могилы", чтобы почтить память героев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В церемонии возложения цветов приняли участие посол России Алексей Ерхов, военные атташе России и Беларуси, представители Россотрудничества, Торгового представительства РФ в Узбекистане, Ташкентской и Узбекистанской епархии, культурных центров, ветераны, молодежь, СМИ и широкая общественность.
Руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская отметила, что такие акции очень важны, особенно для молодежи.
"Я думаю, что молодежь должна понимать, что защитник — это не только тот, кто служил в армии. Защитник — это тот, кто действительно защищает свое государство, который действительно служит Родине", — подчеркнула она.
Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.