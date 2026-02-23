https://uz.sputniknews.ru/20260223/v-djidde-otkryli-torgovyy-dom-uzbekskoy-produktsii-55886813.html

В Джидде открыли торговый дом узбекской продукции

В настоящее время здесь представлены женская одежда и керамические изделия, в перспективе ассортимент планируют расширять

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Джидде открыли торговый дом узбекской продукции, сообщает ИА "Дунё".На начальном этапе работы торгового дома покупателям представили женскую одежду и изделия из керамики. В перспективе планируют расширение ассортимента. Кроме того, рассматривают возможность открыть дополнительные точки продаж не только в Джидде, но и других городах Саудовской Аравии. Это позволит увеличить объемы реализации и укрепить присутствие узбекских брендов в регионе.

