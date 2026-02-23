Узбекистан
В Джидде открыли торговый дом узбекской продукции
В Джидде открыли торговый дом узбекской продукции
В настоящее время здесь представлены женская одежда и керамические изделия, в перспективе ассортимент планируют расширять
2026-02-23T13:40+0500
2026-02-23T14:22+0500
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Джидде открыли торговый дом узбекской продукции, сообщает ИА "Дунё".На начальном этапе работы торгового дома покупателям представили женскую одежду и изделия из керамики. В перспективе планируют расширение ассортимента. Кроме того, рассматривают возможность открыть дополнительные точки продаж не только в Джидде, но и других городах Саудовской Аравии. Это позволит увеличить объемы реализации и укрепить присутствие узбекских брендов в регионе.
В Джидде открыли торговый дом узбекской продукции

13:40 23.02.2026 (обновлено: 14:22 23.02.2026)
Подписаться
В настоящее время здесь представлены женская одежда и керамические изделия, в перспективе ассортимент планируют расширять.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Джидде открыли торговый дом узбекской продукции, сообщает ИА "Дунё".
“В экономическом центре Саудовской Аравии — городе Джидда состоялась церемония открытия торгового дома "Bazar Asya", созданного с целью продвижения и реализации товаров узбекского производства на рынке Саудовской Аравии”, — говорится в сообщении.
На начальном этапе работы торгового дома покупателям представили женскую одежду и изделия из керамики.
В перспективе планируют расширение ассортимента. Кроме того, рассматривают возможность открыть дополнительные точки продаж не только в Джидде, но и других городах Саудовской Аравии. Это позволит увеличить объемы реализации и укрепить присутствие узбекских брендов в регионе.
0