В Джидде открыли торговый дом узбекской продукции
13:40 23.02.2026 (обновлено: 14:22 23.02.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Джидду
В настоящее время здесь представлены женская одежда и керамические изделия, в перспективе ассортимент планируют расширять.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Джидде открыли торговый дом узбекской продукции, сообщает ИА "Дунё".
© ИА "Дунё"В Джидде открылся торговый дом "Bazar Asya" узбекской продукции
“В экономическом центре Саудовской Аравии — городе Джидда состоялась церемония открытия торгового дома "Bazar Asya", созданного с целью продвижения и реализации товаров узбекского производства на рынке Саудовской Аравии”, — говорится в сообщении.
На начальном этапе работы торгового дома покупателям представили женскую одежду и изделия из керамики.
© ИА "Дунё"В Джидде открылся торговый дом "Bazar Asya" узбекской продукции
В перспективе планируют расширение ассортимента. Кроме того, рассматривают возможность открыть дополнительные точки продаж не только в Джидде, но и других городах Саудовской Аравии. Это позволит увеличить объемы реализации и укрепить присутствие узбекских брендов в регионе.