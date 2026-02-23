https://uz.sputniknews.ru/20260223/vladimir-spivakov-vnov-vystupit-v-tashkente-55884281.html
Владимир Спиваков вновь выступит в Ташкенте — дата
Концертную программу "Я люблю тебя, жизнь!" выдающийся дирижер и народная артистка РФ Хибла Герзмава представят на открытой площадке Дворца "Дружбы Народов"
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Народный артист СССР Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России и народная артистка РФ Хибла Герзмава выступят в Ташкенте на открытой площадке с концертной программой к 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.В сопровождении Национального филармонического оркестра России прозвучат песни военных лет и симфонические произведения. Концерт состоится 5 мая, вход свободный, добавили в пресс-службе фонда.Также НФОР под управлением Спивакова выступит с концертом в Ташкенте 4 мая во Дворце международных форумов "Узбекистан". В программе — "Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до-минор" Сергея Рахманинова. Партию фортепиано исполнит пианистка Екатерина Мечетина. Оркестр также сыграет "Павану" Габриэля Форе и "Болеро" Мориса Равеля.
Владимир Спиваков вновь выступит в Ташкенте — дата
11:36 23.02.2026 (обновлено: 12:14 23.02.2026)
Концертную программу "Я люблю тебя, жизнь!" выдающийся дирижер и народная артистка РФ Хибла Герзмава представят на открытой площадке Дворца "Дружбы Народов".
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputni
k. Народный артист СССР Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России и народная артистка РФ Хибла Герзмава выступят в Ташкенте на открытой площадке с концертной программой к 9 мая. Об этом сообщает
пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
“Выдающийся дирижер Владимир Спиваков и народная артистка РФ Хибла Герзмава представят концертную программу "Я люблю тебя, жизнь!", посвященную Дню памяти и почестей, на открытой площадке Дворца "Дружбы Народов", — говорится в сообщении.
В сопровождении Национального филармонического оркестра России прозвучат песни военных лет и симфонические произведения. Концерт состоится 5 мая, вход свободный, добавили в пресс-службе фонда.
Также НФОР под управлением Спивакова выступит с концертом в Ташкенте 4 мая во Дворце международных форумов "Узбекистан". В программе — "Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до-минор" Сергея Рахманинова. Партию фортепиано исполнит пианистка Екатерина Мечетина. Оркестр также сыграет "Павану" Габриэля Форе и "Болеро" Мориса Равеля.