Владимир Спиваков вновь выступит в Ташкенте — дата

Sputnik Узбекистан

Концертную программу "Я люблю тебя, жизнь!" выдающийся дирижер и народная артистка РФ Хибла Герзмава представят на открытой площадке Дворца "Дружбы Народов"

2026-02-23T11:36+0500

2026-02-23T11:36+0500

2026-02-23T12:14+0500

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Народный артист СССР Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России и народная артистка РФ Хибла Герзмава выступят в Ташкенте на открытой площадке с концертной программой к 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.В сопровождении Национального филармонического оркестра России прозвучат песни военных лет и симфонические произведения. Концерт состоится 5 мая, вход свободный, добавили в пресс-службе фонда.Также НФОР под управлением Спивакова выступит с концертом в Ташкенте 4 мая во Дворце международных форумов "Узбекистан". В программе — "Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до-минор" Сергея Рахманинова. Партию фортепиано исполнит пианистка Екатерина Мечетина. Оркестр также сыграет "Павану" Габриэля Форе и "Болеро" Мориса Равеля.

