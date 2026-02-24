Узбекистан
Государственный долг Узбекистана — инфографика
Государственный долг Узбекистана — инфографика
Основная часть обязательств республики приходится на внешний долг — $39,8 млрд. 24.02.2026, Sputnik Узбекистан
2026-02-24T17:30+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/18/55915866_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c1016008b78654fc40925e87426f4d46.png
Государственный долг Узбекистана по итогам 2025 года достиг $46,9 млрд, что эквивалентно 31,9% ВВП.Основная часть обязательств республики приходится на внешний долг — $39,8 млрд. Внутренние заимствования составляют $7млрд. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Государственный долг Узбекистана — инфографика

17:30 24.02.2026
Основная часть обязательств республики приходится на внешний долг — $39,8 млрд.
Государственный долг Узбекистана по итогам 2025 года достиг $46,9 млрд, что эквивалентно 31,9% ВВП.
Основная часть обязательств республики приходится на внешний долг — $39,8 млрд. Внутренние заимствования составляют $7млрд.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
