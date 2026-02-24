https://uz.sputniknews.ru/20260224/gosudarstvennyy-dolg-uzbekistana-55920203.html
Государственный долг Узбекистана — инфографика
Государственный долг Узбекистана — инфографика
24.02.2026
Государственный долг Узбекистана по итогам 2025 года достиг $46,9 млрд, что эквивалентно 31,9% ВВП.Основная часть обязательств республики приходится на внешний долг — $39,8 млрд. Внутренние заимствования составляют $7млрд. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Государственный долг Узбекистана по итогам 2025 года достиг $46,9 млрд, что эквивалентно 31,9% ВВП.
Основная часть обязательств республики приходится на внешний долг — $39,8 млрд. Внутренние заимствования составляют $7млрд.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.