Кредиты, обучение и стартапы: программы поддержки молодежного бизнеса в Узбекистане

В Узбекистане стартуют программы для молодых предпринимателей: обучение, кредиты, поддержка стартапов и франшиз. Молодежь сможет развивать бизнес-навыки, открывать компании и трудоустраивать других, расширяя возможности занятости.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Узбекистане ежегодно на рынок труда выходит около 600 тысяч молодых людей, и к 2030 году эта цифра может превысить 1 миллион. Президент подчеркнул, что создание условий, позволяющих молодежи находить работу, соответствующую их интересам и способностям, является задачей первостепенной важности.В резиденции "Куксарой" состоялся диалог президента Шавката Мирзиёева с молодежью. Во встрече через студии в Каракалпакстане, областях и городе Ташкента приняли участие более 60 тысяч представителей молодежи.Согласно результатам опроса среди молодежи, треть выразила желание стать предпринимателями.Отмечено, что в прошлом году банкам и Агентству по делам молодежи было выделено $400 млн на занятость молодежи. За счет программ "Ёшлар бизнеси" и "Келажакка кадам" 15 тысяч молодых людей открыли собственный бизнес и трудоустроили 50 тысяч человек.В продолжение этой работы объявлено о выделении дополнительных $200 млн на поддержку молодежного предпринимательства. При этом будут расширены возможности финансирования. В частности,Кроме того, запускается программа "Келажак тадбиркори", в рамках которой для молодых предпринимателей будет предусмотрено кредитование сроком до 7 лет под 15% годовых.В частности, будут предоставлять кредиты без залога: Было отмечено, что 30% молодых предпринимателей сталкиваются с трудностями из-за нехватки деловых навыков. Поэтому в каждом регионе создадут молодежные бизнес-инкубаторы, которые будут помогать с обучением, запуском бизнеса, бухгалтерией, маркетингом и выходом на внутренние и внешние рынки.Отмечая готовность ряда престижных зарубежных вузов к сотрудничеству в обучении молодежи предпринимательству на основе передового международного опыта, принято решение о запуске программы "Янги авлод тадбиркорлари". В ее рамках планируют обучить бизнес-навыкам не менее 40 тысяч молодых людей. Лучшие 1 тысяча участников смогут получить 7%-й заем до 200 млн сумов на три года для своих проектов.Кроме того, ежегодно будет проводиться конкурс "Молодые предприниматели", в рамках которого на формирование и вывод 100 лучших проектов в статус брендов из фонда "Yoshlar Ventures" выделят до 1 млрд сумов.С 1 марта расходы начинающих предпринимателей на государственные услуги, связанные с подключением к инфраструктуре, будут покрываться из государственного фонда развития молодежного предпринимательства.В ходе встречи глава государства пообщался с молодежью, выслушал их предложения и инициативы по различным направлениям.

