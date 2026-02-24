https://uz.sputniknews.ru/20260224/rossiyskaya-politika-mnogopolyarniy-mir-tsentralnsaya-aziya-videomost-55906506.html

Российская политика в эпоху многополярного мира: роль Центральной Азии — видеомост

Эксперты поделятся своим видением того, как изменилось взаимодействие России и стран ЦА, обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества и глобальные проекты, которые страны готовы реализовывать вместе.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан 25 февраля в 12.00 часов состоится видеомост Астана – Москва – Ташкент на тему: "Российская политика в эпоху многополярности: роль Центральной Азии".В мероприятии примут участие спикеры:в Москве:в Астане:в Ташкенте:В эпоху мирового кризиса Россия все больше ориентируется на укрепление взаимодействия с Азией, и речь идет не только о Китае и Индии, но и о центральноазиатском регионе, который является хабом для действующих и будущих международных маршрутов торговли.Как изменилось взаимодействие России и стран Центральной Азии? Каковы перспективы сотрудничества РФ со странами региона, какие глобальные проекты страны готовы осуществлять вместе? На эти и другие вопросы ответят участники встречи.

