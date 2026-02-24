https://uz.sputniknews.ru/20260224/sovfed-rf-sgovor-britanii-i-frantsii-o-postavke-yadernogo-orujiya-chrevat-katastrofoy-55915562.html

Совфед РФ: сговор Британии и Франции о поставке ядерного оружия чреват катастрофой

Совфед РФ: сговор Британии и Франции о поставке ядерного оружия чреват катастрофой

Сенаторы Российской Федерации крайне встревожены намерением Великобритании и Франции поставить на Украину ядерные взрывные устройства

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Безответственный сговор руководителей Британии и Франции о поставке на Украину ядерного оружия в обход демократических институтов может привести к катастрофе, говорится в обращении Совфеда РФ к парламентам этих стран.По данным Службы внешней разведки РФ, Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой.Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривают французскую малогабаритную боевую часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.При этом британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия. В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.Сенаторы РФ призвали членов палаты общин и палаты лордов Великобритании, а также депутатов Национального собрания и членов сената Франции незамедлительно инициировать соответствующие парламентские расследования и по их итогам информировать своих граждан и международное сообщество обо всех обстоятельствах этого крайне опасного безрассудства, отмечается в обращении СФ.Обращение сенаторов РФ направлено по дипломатическим каналам в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, а также в ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия."Реализация таких планов приведет к резкой эскалации конфликта, создаст прямые угрозы безопасности России, равно как и всей Европы. В зону риска будут неминуемо втянуты и народы Британии и Франции, ведь в Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с Ядерной доктриной России агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение", — говорится в заявлении.

