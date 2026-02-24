https://uz.sputniknews.ru/20260224/sovfed-rf-sgovor-britanii-i-frantsii-o-postavke-yadernogo-orujiya-chrevat-katastrofoy-55915562.html
Совфед РФ: сговор Британии и Франции о поставке ядерного оружия чреват катастрофой
Совфед РФ: сговор Британии и Франции о поставке ядерного оружия чреват катастрофой
Sputnik Узбекистан
Сенаторы Российской Федерации крайне встревожены намерением Великобритании и Франции поставить на Украину ядерные взрывные устройства
2026-02-24T14:26+0500
2026-02-24T14:26+0500
2026-02-24T15:00+0500
в мире
франция
украина
россия
совет федерации федерального собрания рф
европарламент
служба внешней разведки россии
поставки
ядерное оружие
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/0c/18285668_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_cf7841c2ae90111221a737f821a9b152.jpg
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Безответственный сговор руководителей Британии и Франции о поставке на Украину ядерного оружия в обход демократических институтов может привести к катастрофе, говорится в обращении Совфеда РФ к парламентам этих стран.По данным Службы внешней разведки РФ, Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой.Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривают французскую малогабаритную боевую часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.При этом британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия. В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.Сенаторы РФ призвали членов палаты общин и палаты лордов Великобритании, а также депутатов Национального собрания и членов сената Франции незамедлительно инициировать соответствующие парламентские расследования и по их итогам информировать своих граждан и международное сообщество обо всех обстоятельствах этого крайне опасного безрассудства, отмечается в обращении СФ.Обращение сенаторов РФ направлено по дипломатическим каналам в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, а также в ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия."Реализация таких планов приведет к резкой эскалации конфликта, создаст прямые угрозы безопасности России, равно как и всей Европы. В зону риска будут неминуемо втянуты и народы Британии и Франции, ведь в Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с Ядерной доктриной России агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение", — говорится в заявлении.
франция
украина
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/0c/18285668_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_519ebd4e4fdca532cce36cb58fa5b316.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
совет федерации рф британия франция
совет федерации рф британия франция
Совфед РФ: сговор Британии и Франции о поставке ядерного оружия чреват катастрофой
14:26 24.02.2026 (обновлено: 15:00 24.02.2026)
Сенаторы Российской Федерации крайне встревожены намерением Великобритании и Франции поставить на Украину ядерные взрывные устройства.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik
. Безответственный сговор руководителей Британии и Франции о поставке на Украину ядерного оружия в обход демократических институтов может привести к катастрофе, говорится в обращении
Совфеда РФ к парламентам этих стран.
По данным Службы внешней разведки РФ, Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой.
Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривают французскую малогабаритную боевую часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.
При этом британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия. В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.
"Безответственный сговор руководителей Великобритании и Франции, сговор в обход национальных демократических институтов и в нарушение установленных законодательством процедур может привести к катастрофическим последствиям", — указано в документе.
Сенаторы РФ призвали членов палаты общин и палаты лордов Великобритании, а также депутатов Национального собрания и членов сената Франции незамедлительно инициировать соответствующие парламентские расследования и по их итогам информировать своих граждан и международное сообщество обо всех обстоятельствах этого крайне опасного безрассудства, отмечается в обращении СФ.
Обращение сенаторов РФ направлено по дипломатическим каналам в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, а также в ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия.
"Реализация таких планов приведет к резкой эскалации конфликта, создаст прямые угрозы безопасности России, равно как и всей Европы. В зону риска будут неминуемо втянуты и народы Британии и Франции, ведь в Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с Ядерной доктриной России агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение", — говорится в заявлении.