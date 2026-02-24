Узбекистан
Выставка-конкурс "Лучшая скульптура" в Ташкенте — самые яркие фото
Выставка-конкурс "Лучшая скульптура" в Ташкенте — самые яркие фото
В Международный караван-сарай культуры Академии художеств Узбекистана состоялась торжественная церемония открытия выставки-конкурса "Лучшая скульптура", а также награждение победителей.
2026-02-24T19:00+0500
2026-02-24T19:00+0500
В Международном караван-сарае культуры Академии художеств Узбекистана состоялось торжественное открытие выставки-конкурса "Лучшая скульптура", а также награждение победителей. Мероприятие объединило молодых и признанных мастеров пластического искусства, представивших свои авторские проекты, посвященные национальным праздникам и духовным ценностям народа.Конкурс организован во исполнение соответствующего Постановления Кабмина. Его основная цель — поддержка творческих инициатив, направленных на сохранение богатого культурного наследия, укрепление национальной идентичности и формирование у молодежи чувства гордости за Родину.В конкурсе приняли участие 14 скульпторов, представивших 38 творческих проектов. Работы отражают культурные, исторические и идеологические аспекты национальных праздников, раскрывают тему преемственности поколений, уважения к традициям и общечеловеческим ценностям. Особое внимание их авторы уделили поиску новых художественных форм и современных техник в скульптуре.Творческие проекты оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли действительные члены Академии художеств РУз, народные художники Узбекистана и представители Творческого союза художников республики. Эксперты отметили высокий уровень представленных работ, оригинальность авторских решений и глубокое осмысление духовно-нравственной тематики.По итогам конкурса победителями стали:Победителей наградили дипломами и памятными подарками. Всем участникам конкурса вручили сертификаты.Выставка-конкурс "Лучшая скульптура" будет открыта для посетителей до 3 марта 2026 года. Экспозиция предоставляет возможность широкой аудитории познакомиться с современными тенденциями в узбекской скульптуре и увидеть, как художественное творчество способствует сохранению и популяризации национальных традиций и духовных ценностей.
© Sputnik / Бахром ХатамовВ Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс Лучшая скульптура - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Представленные работы отражают культурные, исторические и идеологические аспекты национальных праздников, раскрывают тему преемственности поколений, уважения к традициям и общечеловеческим ценностям.
В Международном караван-сарае культуры Академии художеств Узбекистана состоялось торжественное открытие выставки-конкурса "Лучшая скульптура", а также награждение победителей. Мероприятие объединило молодых и признанных мастеров пластического искусства, представивших свои авторские проекты, посвященные национальным праздникам и духовным ценностям народа.
© Sputnik / Бахром ХатамовВ Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс Лучшая скульптура - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2026
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовВ Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс Лучшая скульптура - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2026
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовВ Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс Лучшая скульптура - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2026
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
© Sputnik / Бахром Хатамов
Конкурс организован во исполнение соответствующего Постановления Кабмина. Его основная цель — поддержка творческих инициатив, направленных на сохранение богатого культурного наследия, укрепление национальной идентичности и формирование у молодежи чувства гордости за Родину.
© Sputnik / Бахром ХатамовВ Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс Лучшая скульптура - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2026
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовВ Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс Лучшая скульптура - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2026
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Международный Караван-Сарай культуры Икуо ХираямыВ Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс Лучшая скульптура - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2026
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
© Международный Караван-Сарай культуры Икуо Хираямы
© Sputnik / Бахром ХатамовВ Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс Лучшая скульптура - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2026
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовВ Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс Лучшая скульптура - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2026
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
© Sputnik / Бахром Хатамов
В конкурсе приняли участие 14 скульпторов, представивших 38 творческих проектов. Работы отражают культурные, исторические и идеологические аспекты национальных праздников, раскрывают тему преемственности поколений, уважения к традициям и общечеловеческим ценностям. Особое внимание их авторы уделили поиску новых художественных форм и современных техник в скульптуре.
© Sputnik / Бахром ХатамовВ Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс Лучшая скульптура - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2026
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовВ Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс Лучшая скульптура - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2026
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовВ Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс Лучшая скульптура - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2026
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
© Sputnik / Бахром Хатамов
Творческие проекты оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли действительные члены Академии художеств РУз, народные художники Узбекистана и представители Творческого союза художников республики. Эксперты отметили высокий уровень представленных работ, оригинальность авторских решений и глубокое осмысление духовно-нравственной тематики.
По итогам конкурса победителями стали:
1 место — Жонибек Хатамов,
2 место — Ульмас Ёкубов,
3 место — Артур Ражапов.
© Международный Караван-Сарай культуры Икуо ХираямыВ Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс Лучшая скульптура - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2026
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
© Международный Караван-Сарай культуры Икуо Хираямы
Победителей наградили дипломами и памятными подарками. Всем участникам конкурса вручили сертификаты.
© Sputnik / Бахром ХатамовВ Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс Лучшая скульптура - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2026
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовВ Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс Лучшая скульптура - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2026
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовВ Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс Лучшая скульптура - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2026
В Международном караван-сарае культуры открылась выставка-конкурс "Лучшая скульптура"
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка-конкурс "Лучшая скульптура" будет открыта для посетителей до 3 марта 2026 года. Экспозиция предоставляет возможность широкой аудитории познакомиться с современными тенденциями в узбекской скульптуре и увидеть, как художественное творчество способствует сохранению и популяризации национальных традиций и духовных ценностей.
