Выставка-конкурс "Лучшая скульптура" в Ташкенте — самые яркие фото
Представленные работы отражают культурные, исторические и идеологические аспекты национальных праздников, раскрывают тему преемственности поколений, уважения к традициям и общечеловеческим ценностям.
В Международном караван-сарае культуры Академии художеств Узбекистана состоялось торжественное открытие выставки-конкурса "Лучшая скульптура", а также награждение победителей. Мероприятие объединило молодых и признанных мастеров пластического искусства, представивших свои авторские проекты, посвященные национальным праздникам и духовным ценностям народа.
Конкурс организован во исполнение соответствующего Постановления Кабмина. Его основная цель — поддержка творческих инициатив, направленных на сохранение богатого культурного наследия, укрепление национальной идентичности и формирование у молодежи чувства гордости за Родину.
В конкурсе приняли участие 14 скульпторов, представивших 38 творческих проектов. Работы отражают культурные, исторические и идеологические аспекты национальных праздников, раскрывают тему преемственности поколений, уважения к традициям и общечеловеческим ценностям. Особое внимание их авторы уделили поиску новых художественных форм и современных техник в скульптуре.
Творческие проекты оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли действительные члены Академии художеств РУз, народные художники Узбекистана и представители Творческого союза художников республики. Эксперты отметили высокий уровень представленных работ, оригинальность авторских решений и глубокое осмысление духовно-нравственной тематики.
По итогам конкурса победителями стали:
1 место — Жонибек Хатамов,
2 место — Ульмас Ёкубов,
3 место — Артур Ражапов.
Победителей наградили дипломами и памятными подарками. Всем участникам конкурса вручили сертификаты.
Выставка-конкурс "Лучшая скульптура" будет открыта для посетителей до 3 марта 2026 года. Экспозиция предоставляет возможность широкой аудитории познакомиться с современными тенденциями в узбекской скульптуре и увидеть, как художественное творчество способствует сохранению и популяризации национальных традиций и духовных ценностей.