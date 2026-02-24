https://uz.sputniknews.ru/20260224/tashkent-vystavka-konkurs-luchshaya-skulptura-55891202.html

Выставка-конкурс "Лучшая скульптура" в Ташкенте — самые яркие фото

Выставка-конкурс "Лучшая скульптура" в Ташкенте — самые яркие фото

Sputnik Узбекистан

В Международный караван-сарай культуры Академии художеств Узбекистана состоялась торжественная церемония открытия выставки-конкурса "Лучшая скульптура", а также награждение победителей.

2026-02-24T19:00+0500

2026-02-24T19:00+0500

2026-02-24T19:00+0500

выставка

фото

фотолента

скульптура

конкурс

ташкент

искусство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/18/55910033_0:79:3070:1806_1920x0_80_0_0_55e8ade7f780b00194a226b0642cdda6.jpg

В Международном караван-сарае культуры Академии художеств Узбекистана состоялось торжественное открытие выставки-конкурса "Лучшая скульптура", а также награждение победителей. Мероприятие объединило молодых и признанных мастеров пластического искусства, представивших свои авторские проекты, посвященные национальным праздникам и духовным ценностям народа.Конкурс организован во исполнение соответствующего Постановления Кабмина. Его основная цель — поддержка творческих инициатив, направленных на сохранение богатого культурного наследия, укрепление национальной идентичности и формирование у молодежи чувства гордости за Родину.В конкурсе приняли участие 14 скульпторов, представивших 38 творческих проектов. Работы отражают культурные, исторические и идеологические аспекты национальных праздников, раскрывают тему преемственности поколений, уважения к традициям и общечеловеческим ценностям. Особое внимание их авторы уделили поиску новых художественных форм и современных техник в скульптуре.Творческие проекты оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли действительные члены Академии художеств РУз, народные художники Узбекистана и представители Творческого союза художников республики. Эксперты отметили высокий уровень представленных работ, оригинальность авторских решений и глубокое осмысление духовно-нравственной тематики.По итогам конкурса победителями стали:Победителей наградили дипломами и памятными подарками. Всем участникам конкурса вручили сертификаты.Выставка-конкурс "Лучшая скульптура" будет открыта для посетителей до 3 марта 2026 года. Экспозиция предоставляет возможность широкой аудитории познакомиться с современными тенденциями в узбекской скульптуре и увидеть, как художественное творчество способствует сохранению и популяризации национальных традиций и духовных ценностей.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

выставка фото фотолента конкурс скульптура академия художеств узбекистана национальные праздники культурное наследие молодые скульпторы духовные ценности ташкент искусство узбекистана