Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260224/v-tashoblasti-priostanovili-rabotu-teplitsy-55898429.html
Из-за нарушений экологических норм: в Ташобласти приостановили работу теплицы
Из-за нарушений экологических норм: в Ташобласти приостановили работу теплицы
Sputnik Узбекистан
В отношении владельца составили административный протокол на основании статьи 95 Кодекса об административной ответственности
2026-02-24T09:43+0500
2026-02-24T09:43+0500
общество
экология
теплица
выбросы
загрязнение воздуха
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/17/55897740_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a5f572f32558d8a62fd05845641249cc.jpg
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Кибрайском районе Ташобласти из-за нарушений экологических норм приостановили работу теплицы.Как отмечается, обращение, поступившее в Главное управление экологии и изменения климата Ташкентской области, было оперативно изучено.В ходе проверки объекта, расположенного на территории махалли "Маданият" Кибрайского района, установлено, что используемое в котельной пылегазоочистное оборудование не обеспечивает достаточную степень очистки.По данному факту в отношении владельца теплицы составили административный протокол на основании статьи 95 Кодекса об административной ответственности. Кроме того, в соответствии со статьей 48 закона "Об охране природы" деятельность теплицы временно приостановили.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/17/55897740_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_105c3bba48bc653662eb4b8a7ee5e56b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ташкентская область нарушения экологические нормы работа теплица
ташкентская область нарушения экологические нормы работа теплица

Из-за нарушений экологических норм: в Ташобласти приостановили работу теплицы

09:43 24.02.2026
© Eco InfoВ Кибрае приостановили работу теплицы из-за нарушений экологических норм
В Кибрае приостановили работу теплицы из-за нарушений экологических норм - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2026
© Eco Info
Подписаться
В отношении владельца составили административный протокол на основании статьи 95 Кодекса об административной ответственности.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Кибрайском районе Ташобласти из-за нарушений экологических норм приостановили работу теплицы.
Как отмечается, обращение, поступившее в Главное управление экологии и изменения климата Ташкентской области, было оперативно изучено.
В ходе проверки объекта, расположенного на территории махалли "Маданият" Кибрайского района, установлено, что используемое в котельной пылегазоочистное оборудование не обеспечивает достаточную степень очистки.
По данному факту в отношении владельца теплицы составили административный протокол на основании статьи 95 Кодекса об административной ответственности. Кроме того, в соответствии со статьей 48 закона "Об охране природы" деятельность теплицы временно приостановили.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0