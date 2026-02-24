https://uz.sputniknews.ru/20260224/v-tashoblasti-priostanovili-rabotu-teplitsy-55898429.html
Из-за нарушений экологических норм: в Ташобласти приостановили работу теплицы
Из-за нарушений экологических норм: в Ташобласти приостановили работу теплицы
В отношении владельца составили административный протокол на основании статьи 95 Кодекса об административной ответственности
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Кибрайском районе Ташобласти из-за нарушений экологических норм приостановили работу теплицы.Как отмечается, обращение, поступившее в Главное управление экологии и изменения климата Ташкентской области, было оперативно изучено.В ходе проверки объекта, расположенного на территории махалли "Маданият" Кибрайского района, установлено, что используемое в котельной пылегазоочистное оборудование не обеспечивает достаточную степень очистки.По данному факту в отношении владельца теплицы составили административный протокол на основании статьи 95 Кодекса об административной ответственности. Кроме того, в соответствии со статьей 48 закона "Об охране природы" деятельность теплицы временно приостановили.
