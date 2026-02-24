Узбекистан
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
Взаимодействие интеллектуальных транспортных систем в ЕАЭС — почему это важно
Sputnik Узбекистан
Совет ЕЭК утвердил дорожную карту для реализации Концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем стран Евразийского экономического союза
Новости
Взаимодействие интеллектуальных транспортных систем в ЕАЭС — почему это важно

17:00 24.02.2026
© Sputnik / Сгенерировано ИИИнтеллектуальные транспортные системы
Интеллектуальные транспортные системы - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2026
© Sputnik / Сгенерировано ИИ
Совет ЕЭК утвердил дорожную карту для реализации Концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем стран Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Взаимодействие интеллектуальных транспортных систем стран ЕАЭС позволит создать единое информационное пространство, на котором перевозчик будет получать стандартизированную информацию о погодных условиях, возможных заторах и дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
Совет Евразийской экономической комиссии утвердил дорожную карту для реализации Концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем стран Союза.
Документ предусматривает конкретные мероприятия по организации взаимодействия интеллектуальных транспортных систем (ИТС) стран ЕАЭС, а также внедрению передового опыта их создания. Взаимодействие ИТС будет обеспечиваться в рамках функционирования Интегрированной информационной системы ЕАЭС (ИИС Союза).
"В планах — определение перечня базовых сервисов, разработка форматов обмена данными, создание нормативной базы и практическая организация взаимодействия", — отметил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.
