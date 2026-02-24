https://uz.sputniknews.ru/20260224/vzaimodeystvie-intellektualnyx-transportnyx-sistem-eaes-55918409.html

Взаимодействие интеллектуальных транспортных систем в ЕАЭС — почему это важно

Совет ЕЭК утвердил дорожную карту для реализации Концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем стран Евразийского экономического союза

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Взаимодействие интеллектуальных транспортных систем стран ЕАЭС позволит создать единое информационное пространство, на котором перевозчик будет получать стандартизированную информацию о погодных условиях, возможных заторах и дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Совет Евразийской экономической комиссии утвердил дорожную карту для реализации Концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем стран Союза.Документ предусматривает конкретные мероприятия по организации взаимодействия интеллектуальных транспортных систем (ИТС) стран ЕАЭС, а также внедрению передового опыта их создания. Взаимодействие ИТС будет обеспечиваться в рамках функционирования Интегрированной информационной системы ЕАЭС (ИИС Союза)."В планах — определение перечня базовых сервисов, разработка форматов обмена данными, создание нормативной базы и практическая организация взаимодействия", — отметил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.

