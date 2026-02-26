https://uz.sputniknews.ru/20260226/chempionat-azii-po-fextovaniyu-kakie-medali-zavoevali-uzbekistantsy-55951729.html

Чемпионат Азии по фехтованию: какие медали завоевали узбекистанцы

Турнир в Джакарте собрал более 67 сильнейших саблистов континента, представляющих Китай, Иорданию, Японию, Сингапур, Гонконг, Кувейт, Филиппины, Республику Корея и другие страны Азии

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Ещё 2 фехтовальщика из Узбекистана поднялись на пьедестал ЧА, который проходит в столице Индонезии Джакарте, сообщает НОК.Чемпионат Азии по фехтованию среди кадетов и юниоров в Джакарте собрал более 67 сильнейших саблистов континента, представляющих Китай, Иорданию, Японию, Сингапур, Гонконг, Кувейт, Филиппины, Республику Корея и другие страны Азии.

