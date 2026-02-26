https://uz.sputniknews.ru/20260226/chempionat-azii-po-fextovaniyu-kakie-medali-zavoevali-uzbekistantsy-55951729.html
Чемпионат Азии по фехтованию: какие медали завоевали узбекистанцы
Чемпионат Азии по фехтованию: какие медали завоевали узбекистанцы
Sputnik Узбекистан
Турнир в Джакарте собрал более 67 сильнейших саблистов континента, представляющих Китай, Иорданию, Японию, Сингапур, Гонконг, Кувейт, Филиппины, Республику Корея и другие страны Азии
2026-02-26T11:01+0500
2026-02-26T11:01+0500
2026-02-26T11:01+0500
спорт
фехтование
чемпионат азии
индонезия
узбекистанцы
юниоры
медали
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/1a/55951554_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_37f0f0dea35327a6945f47ed877374a3.jpg
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Ещё 2 фехтовальщика из Узбекистана поднялись на пьедестал ЧА, который проходит в столице Индонезии Джакарте, сообщает НОК.Чемпионат Азии по фехтованию среди кадетов и юниоров в Джакарте собрал более 67 сильнейших саблистов континента, представляющих Китай, Иорданию, Японию, Сингапур, Гонконг, Кувейт, Филиппины, Республику Корея и другие страны Азии.
индонезия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/1a/55951554_77:0:1214:853_1920x0_80_0_0_98c197aa458ff3191fde9234624e88c5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
чемпионат азии фехтование узбекистанцы медали
чемпионат азии фехтование узбекистанцы медали
Чемпионат Азии по фехтованию: какие медали завоевали узбекистанцы
Турнир в Джакарте собрал более 67 сильнейших саблистов континента, представляющих Китай, Иорданию, Японию, Сингапур, Гонконг, Кувейт, Филиппины, Республику Корея и другие страны Азии.
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik.
Ещё 2 фехтовальщика из Узбекистана поднялись на пьедестал ЧА, который проходит в столице Индонезии Джакарте, сообщает
НОК.
“По итогам прошедшего дня представители нашей сборной завоевали две медали. В соревнованиях по сабле среди парней Алпамис Оракбаев стал серебряным призером, а Артур Бегжанов удостоился бронзовой награды”, — говорится в сообщении.
Чемпионат Азии по фехтованию среди кадетов и юниоров в Джакарте собрал более 67 сильнейших саблистов континента, представляющих Китай, Иорданию, Японию, Сингапур, Гонконг, Кувейт, Филиппины, Республику Корея и другие страны Азии.