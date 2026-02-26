https://uz.sputniknews.ru/20260226/delegatsiya-nalogovogo-komiteta-uzbekistana-izuchaet-v-moskve-opyt-rossiyskix-kolleg-55944970.html
Делегация Налогового комитета Узбекистана изучает в Москве опыт российских коллег
Делегация Налогового комитета Узбекистана изучает в Москве опыт российских коллег
Особое внимание уделяют взаимодействию с медиасообществом в целях популяризации бренда налоговой службы, повышению открытости и укреплению доверия граждан
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Делегация Налогового комитета Узбекистана изучает опыт российских коллег в Москве, сообщает пресс-служба комитета. В частности, стороны обсуждают вопросы налогового контроля доходов блогеров и иных лиц, осуществляющих деятельность в сети Интернет.Отдельное внимание уделяют взаимодействию с медиасообществом в целях популяризации бренда налоговой службы, повышению открытости и укреплению доверия граждан.Кроме того, российские налоговики представили практики внедрения сервисно-ориентированных подходов в работу налоговых органов, направленных на создание удобных услуг, понятных процедур и комфортного взаимодействия с налогоплательщиками."Обмен опытом позволит изучить лучшие решения и рассмотреть возможности их дальнейшего применения в деятельности налоговых органов Узбекистана", — говорится в сообщении.
Делегация Налогового комитета Узбекистана изучает в Москве опыт российских коллег
Особое внимание стороны уделяют взаимодействию с медиасообществом в целях популяризации бренда налоговой службы, повышению открытости и укреплению доверия граждан.
