Какая связь между болезнями и тревожностью — психолог

Тревожность – одно из самых опасных эмоциональных состояний для человека, поскольку постоянно держит тело в состоянии напряжения

Когда человек мысленно прокручивает негативные сценарии, организм запускает те же физиологические реакции, что и при настоящей опасности, сообщает радио Sputnik со ссылкой на клинического психолога Наталью Фомичеву.По словам специалиста, тревожность — одно из самых опасных эмоциональных состояний для человека, поскольку постоянно держит тело в состоянии напряжения.Фомичева объяснила, что в отличие от страха, который происходит "здесь и сейчас", тревожность возникает на фоне негативных мыслей о будущем. При этом организм работает в стрессовом режиме, как если бы действительно подвергался опасности.Тревога отличается от обычного страха тем, что всегда направлена в будущее. Это постоянные мысли о том, "что может произойти что-то плохое".При этом мозг не различает реальность и яркие негативные фантазии. Когда человек мысленно прокручивает негативные сценарии, организм запускает те же физиологические реакции, что и при настоящей опасности."Мы никуда не бежим, но тело-то при этом готовится, потому что мы фантазируем, как все будет ужасно. И когда предрасположенность к болезням встречается с тревожностью, сопровождаемой хроническим стрессом, уже могут начинаться проблемы со здоровьем", — предупредила Наталья Фомичева.

