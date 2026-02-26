Президент Международной федерации дзюдо (IJF) прибыл в Ташкент — фото

Узбекистан
С 27 февраля по 1 марта в столице Узбекистана пройдет турнир "Большого шлема" по дзюдо. В соревнованиях примут участие около 400 спортсменов со всех континентов
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер прибыл в Ташкент, сообщает пресс-служба НОК.Его встретило руководство Минспорта, Национального Олимпийского комитета и Федерации дзюдо Узбекистана.Мариус Визер станет почетным гостем на турнире серии Большого шлема, который примет столица Узбекистана с 27 февраля по 1 марта. Соревнования объединят около 400 спортсменов со всех континентов.
10:20 26.02.2026 (обновлено: 10:52 26.02.2026)
Президент IJF Мариус Визер прибыл в Узбекистан
С 27 февраля по 1 марта в столице Узбекистана пройдет турнир Большого шлема по дзюдо. В соревнованиях примут участие около 400 спортсменов со всех континентов.
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер прибыл в Ташкент, сообщает пресс-служба НОК.
Его встретило руководство Минспорта, Национального Олимпийского комитета и Федерации дзюдо Узбекистана.
Мариус Визер станет почетным гостем на турнире серии Большого шлема, который примет столица Узбекистана с 27 февраля по 1 марта. Соревнования объединят около 400 спортсменов со всех континентов.
0