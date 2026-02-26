https://uz.sputniknews.ru/20260226/prezident-mejdunarodnoy-federatsii-dzyudo-ijf-pribyl-v-tashkent-55949387.html

Президент Международной федерации дзюдо (IJF) прибыл в Ташкент — фото

Президент Международной федерации дзюдо (IJF) прибыл в Ташкент — фото

Sputnik Узбекистан

С 27 февраля по 1 марта в столице Узбекистана пройдет турнир "Большого шлема" по дзюдо. В соревнованиях примут участие около 400 спортсменов со всех континентов

2026-02-26T10:20+0500

2026-02-26T10:20+0500

2026-02-26T10:52+0500

спорт

дзюдо

узбекистан

ташкент

турнир

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/1a/55948566_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_964bd931316d669b571243910540d47e.jpg

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер прибыл в Ташкент, сообщает пресс-служба НОК.Его встретило руководство Минспорта, Национального Олимпийского комитета и Федерации дзюдо Узбекистана.Мариус Визер станет почетным гостем на турнире серии Большого шлема, который примет столица Узбекистана с 27 февраля по 1 марта. Соревнования объединят около 400 спортсменов со всех континентов.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент международной федерации дзюдо (ijf) ташкент