Российские медвузы приняли участие в конференции по акушерству и гинекологии в Самарканде
В Самарканде прошла конференция с участием российских медвузов
© Sputnik

САМАРКАНД, 26 фев — Sputnik. Самарканд продолжает расширять профессиональные связи с медицинскими вузами Российской Федерации. Очередным шагом в этом направлении стала научно-практическая конференция "Современные инновационные подходы и междисциплинарное взаимодействие в акушерстве и гинекологии", прошедшая в Самаркандском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В ее работе участвовали ведущие российские специалисты — профессора и доктора медицинских наук из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Астрахани и Башкортостана. В Узбекистан они приехали на международный форум, прошедший в Бухаре, а после продолжили профессиональный диалог в Самарканде.
Программа встречи была очень насыщенной. Российские эксперты не ограничились докладами, они также провели мастер-классы и практические занятия. Клинические ординаторы, врачи, профессора и магистранты Самаркандского государственного медицинского университета получили возможность напрямую пообщаться с коллегами, обсудить сложные случаи и познакомиться с современными методами диагностики и хирургического лечения в акушерстве и гинекологии.
Так, о миоме при беременности, вопросах хирургии и репродуктивного здоровья рассказал профессор кафедры акушерства и гинекологии им. В. С. Груздева Казанского государственного медицинского университета Ильдар Фаткуллин. Современными подходами в акушерстве и анестезиологии поделилась заведующая отделением анестезиологии и реанимации городского перинатального центра Санкт-Петербурга, профессор Медицинской академии имени С. И. Георгиевского Оксана Рязанова.
Большой интерес вызвало выступление доцента кафедры акушерства и гинекологии Башкирского государственного медицинского института Софьи Муслимовой, которая представила свой 45-летний опыт в диагностике и лечении воспалительных заболеваний у девочек. А заведующая кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета Астраханского государственного медицинского университета Людмила Дикарева во время своего выступления указала на важность междисциплинарного взаимодействия при решении редких клинических случаев.
По словам заместителя директора самаркандского областного филиала Центра здоровья матери и ребенка Холбеки Хаятовой, сотрудничество с российскими коллегами открывает новые возможности для профессионального роста.
"Мы стремимся расширять связи с российскими экспертами, обладающими большим практическим опытом. В рамках визита гости ознакомились с нашей клинической базой и современными возможностями диагностики и лечения, а также провели мастер-классы. Встреча прошла продуктивно: мы разбирали клинические случаи и обменивались профессиональным опытом", — отметила она.
Врачи из Самарканда, участвовавшие в работе конференции, отметили ценность этой научной встречи и ее практикоориентированность.
"Все представленные в докладах методики были продемонстрированы на практике. Например, доцент кафедры акушерства и гинекологии им. В. С. Груздева Казанского медицинского университета Лариса Фаткуллина показала инновационные технологии при оперативных родах, благодаря которым женщины после кесарева сечения быстрее восстанавливаются, а последствия операции становятся минимальными", — рассказал представитель самаркандского филиала Центра здоровья матери и ребенка Баходыр Ибрагимов.
В самаркандском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка отметили, что связи с зарубежными специалистами будут только укрепляться. В их дорожной карте на текущий год запланированы три научные конференции, в том числе и с участием российских специалистов.
