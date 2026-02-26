https://uz.sputniknews.ru/20260226/rost-vvp-v-stranax-eaeu-55965901.html

В 2026-2027 годы рост ВВП в странах ЕАЭС составит около 2,5% — прогноз

В 2026-2027 годы рост ВВП в странах ЕАЭС составит около 2,5% — прогноз

Совет ЕЭК одобрил доклад о макроэкономической ситуации в странах "пятерки". 26.02.2026

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. По прогнозам в 2026-2027 годы рост ВВП в странах ЕАЭС составит около 2,5%. Об этом говорится в докладе о макроэкономической ситуации в странах ЕАЭС, одобренном Советом ЕЭК, сообщает пресс-служба комиссии.В документе подведены итоги социально-экономического развития стран Союза в 2025 году. За отчетный период зафиксирован рост совокупного валового внутреннего продукта.Основным фактором увеличения оставался внутренний спрос. Положительная динамика наблюдалась по всем основным его компонентам: потребительскому, инвестиционному, государственному. Наибольший вклад внесли расходы на конечное потребление домашних хозяйств, рост которого поддерживало кредитование и увеличение реальных доходов населения, в том числе заработных плат.Также доклад включает рекомендации по обеспечению устойчивого экономического развития государств-членов ЕАЭС в целом и перспективы на период до 2027 года. Рекомендации нацелены на повышение производственного потенциала и производительности, поддержку трудовой мобильности внутри ЕАЭС, усиление гибкости рынка труда и укрепление финансовых и торговых связей внутри сообщества.“По прогнозам, в 2026-2027 гг. ожидаются среднегодовые темпы роста экономики около 2,5%”, — говорится в сообщении.

