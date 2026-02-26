https://uz.sputniknews.ru/20260226/rost-vvp-v-stranax-eaeu-55965901.html
В 2026-2027 годы рост ВВП в странах ЕАЭС составит около 2,5% — прогноз
В 2026-2027 годы рост ВВП в странах ЕАЭС составит около 2,5% — прогноз
Sputnik Узбекистан
Совет ЕЭК одобрил доклад о макроэкономической ситуации в странах "пятерки". 26.02.2026, Sputnik Узбекистан
2026-02-26T13:30+0500
2026-02-26T13:30+0500
2026-02-26T14:48+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
ввп
экономика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46351433_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_481aca8c8e487b95e340a776af88a4c5.jpg
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. По прогнозам в 2026-2027 годы рост ВВП в странах ЕАЭС составит около 2,5%. Об этом говорится в докладе о макроэкономической ситуации в странах ЕАЭС, одобренном Советом ЕЭК, сообщает пресс-служба комиссии.В документе подведены итоги социально-экономического развития стран Союза в 2025 году. За отчетный период зафиксирован рост совокупного валового внутреннего продукта.Основным фактором увеличения оставался внутренний спрос. Положительная динамика наблюдалась по всем основным его компонентам: потребительскому, инвестиционному, государственному. Наибольший вклад внесли расходы на конечное потребление домашних хозяйств, рост которого поддерживало кредитование и увеличение реальных доходов населения, в том числе заработных плат.Также доклад включает рекомендации по обеспечению устойчивого экономического развития государств-членов ЕАЭС в целом и перспективы на период до 2027 года. Рекомендации нацелены на повышение производственного потенциала и производительности, поддержку трудовой мобильности внутри ЕАЭС, усиление гибкости рынка труда и укрепление финансовых и торговых связей внутри сообщества.“По прогнозам, в 2026-2027 гг. ожидаются среднегодовые темпы роста экономики около 2,5%”, — говорится в сообщении.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46351433_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_2d15ecb75c8deb2962210f049327048a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, ввп, экономика
еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, ввп, экономика
В 2026-2027 годы рост ВВП в странах ЕАЭС составит около 2,5% — прогноз
13:30 26.02.2026 (обновлено: 14:48 26.02.2026)
Совет ЕЭК одобрил доклад о макроэкономической ситуации в странах "пятерки".
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik.
По прогнозам в 2026-2027 годы рост ВВП в странах ЕАЭС составит около 2,5%. Об этом говорится в докладе о макроэкономической ситуации в странах ЕАЭС, одобренном Советом ЕЭК, сообщает
пресс-служба комиссии.
В документе подведены итоги социально-экономического развития стран Союза в 2025 году. За отчетный период зафиксирован рост совокупного валового внутреннего продукта.
Основным фактором увеличения оставался внутренний спрос. Положительная динамика наблюдалась по всем основным его компонентам: потребительскому, инвестиционному, государственному. Наибольший вклад внесли расходы на конечное потребление домашних хозяйств, рост которого поддерживало кредитование и увеличение реальных доходов населения, в том числе заработных плат.
Также доклад включает рекомендации по обеспечению устойчивого экономического развития государств-членов ЕАЭС в целом и перспективы на период до 2027 года. Рекомендации нацелены на повышение производственного потенциала и производительности, поддержку трудовой мобильности внутри ЕАЭС, усиление гибкости рынка труда и укрепление финансовых и торговых связей внутри сообщества.
“По прогнозам, в 2026-2027 гг. ожидаются среднегодовые темпы роста экономики около 2,5%”, — говорится в сообщении.