Топ-3 стран ЕАЭС, куда Узбекистан поставляет помидоры

В 2025 году республика экспортировала 45,2 тыс. тонн помидоров на сумму $36 млн
В топ-3 стран ЕАЭС, закупивших у Узбекистана помидоры в январе–декабре 2025 года, уверенно лидирует Россия.По данным Национального комитета по статистике, республика в этот период экспортировала 45,2 тыс. тонн помидоров на $36 млн.Объем экспорта снизился на 3,3 тысячи тонн по сравнению с 2024 годом.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
14:20 26.02.2026 (обновлено: 14:46 26.02.2026)
В 2025 году республика экспортировала 45,2 тыс. тонн помидоров на сумму $36 млн.
В топ-3 стран ЕАЭС, закупивших у Узбекистана помидоры в январе–декабре 2025 года, уверенно лидирует Россия.
По данным Национального комитета по статистике, республика в этот период экспортировала 45,2 тыс. тонн помидоров на $36 млн.
Объем экспорта снизился на 3,3 тысячи тонн по сравнению с 2024 годом.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.