В Ташкенте состоялась XI ежегодная выставка робототехники — фото
Экспозицию приурочили ко дню рождения французского изобретателя Жака де Вокансона — создателя первого действующего человекоподобного робота-андроида.
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Ташкентском политехническом музее прошла XI ежегодная выставка "Робот – 2026". С момента своего основания музей неизменно проводит это мероприятие 24 февраля — в день рождения великого французского механика Жака де Вокансона. Именно его человекоподобный андроид, созданный в 1737 году в натуральную величину, который мог исполнять 12 произведений на флейте, стал символом смелости инженерной мысли и прообразом современной робототехники.
В этом году выставка вновь вызвала большой интерес у жителей и гостей столицы Узбекистана, особенно у молодежи, увлеченной инженерией и цифровыми технологиями. Свои разработки на ней представили студенты:
Туринского политехнического университета в Ташкенте;
Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезми;
Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
учащиеся Республиканского центра "Келажак".
Посетители смогли увидеть роботов, созданных руками будущих инженеров и конструкторов: автономные мобильные платформы, роботизированные манипуляторы, интеллектуальные системы управления и человекоподобные модели.
"Выставка “Робот – 2026” — это не просто демонстрация технологий. Это площадка, где рождается будущее инженерной мысли и делаются первые шаги в большую науку", — отметили организаторы мероприятия.
Сегодня робототехника и кибернетика являются одними из самых динамично развивающихся направлений науки. Машины становятся все более интеллектуальными, точными и человекоподобными. Выставка в Политехническом музее наглядно продемонстрировала, что молодое поколение Узбекистана уверенно осваивает современные технологии и готово создавать инновационные решения.
Проведение подобных мероприятий играет важную роль в воспитании подрастающего поколения, формирует интерес к техническим специальностям и стимулирует развитие научного потенциала страны.
Выставка "Робот – 2026" в очередной раз продемонстрировала, что идеи, вдохновившие человечество еще в XVIII веке, продолжают жить и развиваться, открывая новые горизонты для науки и общества.