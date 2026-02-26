В Ташкенте состоялась XI ежегодная выставка робототехники — фото

https://uz.sputniknews.ru/20260226/v-tashkente-sostoyalas-xi-ejegodnaya-vystavka-robototexniki--foto-55917514.html

Экспозицию приурочили ко дню рождения французского изобретателя Жака де Вокансона — создателя первого действующего человекоподобного робота-андроида. 26.02.2026, Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Ташкентском политехническом музее прошла XI ежегодная выставка "Робот – 2026". С момента своего основания музей неизменно проводит это мероприятие 24 февраля — в день рождения великого французского механика Жака де Вокансона. Именно его человекоподобный андроид, созданный в 1737 году в натуральную величину, который мог исполнять 12 произведений на флейте, стал символом смелости инженерной мысли и прообразом современной робототехники.В этом году выставка вновь вызвала большой интерес у жителей и гостей столицы Узбекистана, особенно у молодежи, увлеченной инженерией и цифровыми технологиями. Свои разработки на ней представили студенты:Посетители смогли увидеть роботов, созданных руками будущих инженеров и конструкторов: автономные мобильные платформы, роботизированные манипуляторы, интеллектуальные системы управления и человекоподобные модели.Сегодня робототехника и кибернетика являются одними из самых динамично развивающихся направлений науки. Машины становятся все более интеллектуальными, точными и человекоподобными. Выставка в Политехническом музее наглядно продемонстрировала, что молодое поколение Узбекистана уверенно осваивает современные технологии и готово создавать инновационные решения.Проведение подобных мероприятий играет важную роль в воспитании подрастающего поколения, формирует интерес к техническим специальностям и стимулирует развитие научного потенциала страны.Выставка "Робот – 2026" в очередной раз продемонстрировала, что идеи, вдохновившие человечество еще в XVIII веке, продолжают жить и развиваться, открывая новые горизонты для науки и общества.

