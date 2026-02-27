https://uz.sputniknews.ru/20260227/ekostikery-v-tashkente-chto-nujno-znat-voditelyam-video-56002800.html
При разработке системы в Узбекистане изучили опыт стран СНГ, и страна стала первой в Центральной Азии, внедрившей экостикеры по международному образцу.
Экостикеры в Ташкенте: что нужно знать водителям — видео
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в Ташкенте прошла пресс-конференция, посвященная внедрению системы экологических стикеров для автомобилей.
Участники рассказали, как будет работать новая система, на какие транспортные средства она распространяется и как ее внедрение повлияет на автомобилистов и экологическую ситуацию в столице.
По словам замдиректора Центра государственной экспертизы при Национальном комитете по экологии и изменению климата Вячеслава Ши-Сяна, уже около 113 тысяч экостикеров получили водители в Ташкенте и Ташобласти.
Владельцы автомобилей могут получить стикеры двумя способами: через платформу my.gov.uz или в четырех пунктах технического осмотра УБДД Ташкента — в Мирзо-Улугбекском, Мирабадском, Юнусабадском и Чиланзарском районах. Для этого достаточно предъявить технический паспорт транспортного средства.
Автомобили, выпущенные до 1986 года, не получают стикеры, так как не соответствуют требованиям класса Евро.
В соседних странах — Таджикистане, Кыргызстане и Туркменистане — такой системы пока нет.
"Они тоже начинают задумываться, глядя на наш опыт", — добавил эксперт.