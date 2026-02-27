https://uz.sputniknews.ru/20260227/lidery-uzbekistana-i-turtsii-obsudili-realizatsiyu-dogovorennostey-i-buduschie-initsiativy-55990402.html
Лидеры Узбекистана и Турции обсудили реализацию договоренностей и будущие инициативы
Лидеры Узбекистана и Турции обсудили реализацию договоренностей и будущие инициативы
Sputnik Узбекистан
Лидеры двух республик рассмотрели вопросы дальнейшего углубления узбекско-турецких отношений, а также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки.
2026-02-27T10:25+0500
2026-02-27T10:25+0500
2026-02-27T10:30+0500
турция
узбекистан
телефонный разговор
шавкат мирзиёев
реджеп тайип эрдоган
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/15/38045570_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_0a9069d2783178ceb492b65c97d7e6b0.jpg
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.В ходе состоявшегося телефонного разговора узбекский лидер сердечно поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения.Были рассмотрены вопросы дальнейшего углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей на высшем уровне в городе Анкаре в январе этого года.Стороны отметили высокий уровень межгосударственного взаимодействия. Подчеркнуто, что итоги состоявшегося недавно заседания Совета стратегического сотрудничества вывели двусторонние отношения на качественно новый этап развития.Особое внимание уделили продвижению проектов кооперации на основе разработанных "дорожных карт".Также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/15/38045570_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_99c2c4e47bc3887c9d47977460d5b466.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан турция эрдоган мирзиёев телефонный разговор
узбекистан турция эрдоган мирзиёев телефонный разговор
Лидеры Узбекистана и Турции обсудили реализацию договоренностей и будущие инициативы
10:25 27.02.2026 (обновлено: 10:30 27.02.2026)
Шавкат Мирзиёев и Реджеп Эрдоган рассмотрели вопросы дальнейшего углубления узбекско-турецких отношений, а также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.
В ходе состоявшегося телефонного разговора узбекский лидер сердечно поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения.
"Глава нашего государства искренне пожелал лидеру Турции крепкого здоровья и благополучия, больших успехов в государственной деятельности, мира и процветания братскому турецкому народу. Президенты также тепло поздравили друг друга со священным для всей мусульманской уммы месяцем Рамазан", — говорится в сообщении.
Были рассмотрены вопросы дальнейшего углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей на высшем уровне в городе Анкаре в январе этого года.
Стороны отметили высокий уровень межгосударственного взаимодействия. Подчеркнуто, что итоги состоявшегося недавно заседания Совета стратегического сотрудничества вывели двусторонние отношения на качественно новый этап развития.
Особое внимание уделили продвижению проектов кооперации на основе разработанных "дорожных карт".
Также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий.