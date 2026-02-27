Пакистан нанес авиаудары по военным объектам в Афганистане — что известно
12:32 27.02.2026 (обновлено: 13:12 27.02.2026)
© AP Photo / Felipe DanaКонфликт Пакистана и Афганистана
© AP Photo / Felipe Dana
На минувшей неделе Пакистан нанес авиаудары по уездам в нескольких афганских провинциях. По данным талибов, погибли и пострадали десятки мирных жителей.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Пакистан нанес авиаудары по афганским военным объектам в Кабуле, а также в провинциях Кандагар и Пактия. Об этом сообщил телеканал PTV со ссылкой на источники.
Сообщается о том, что в столице Афганистана прогремел сильный взрыв. За взрывом последовала интенсивная стрельба. Источник телеканала передал, что атака шла со стороны Пакистана.
Власти Пакистана заявили, что в результате пограничных столкновений погибли 133 афганских бойца и более 200 получили ранения.
"Всего подтверждена гибель 133 афганских талибов, более 200 получили ранения. По оценкам, гораздо большие потери наблюдаются в результате ударов по военным целям в афганских провинциях Кабул, Пактия и Кандагар. Двадцать семь постов афганских талибов было уничтожено, а девять — захвачено", — написал пресс-секретарь премьер-министра Пакистана по связям с иностранными СМИ Мошарраф Заиди в соцсети X.
По его данным, были уничтожены два корпусных штаба, три бригадных штаба, два склада боеприпасов, одна база материально-технического обеспечения, три штаба батальонов, два штаба секторов и более 80 единиц техники, в том числе танков, артиллерийских орудий и бронетранспортеров.
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале "открытой войны" с правительством талибов в Афганистане. Об этом он написал в соцсети Х.
"Наше терпение исчерпано. Теперь началась открытая война", — цитирует министра газета Dawn.
В ответ на бомбардировки со стороны Пакистана Вооруженные силы Афганистана начали операцию, заявил представитель 201-го армейского корпуса "Халид ибн Валид" Вахидулла Мохаммади.
"Ответные атаки сил афганского правительства на пакистанские силы в восточных провинциях Афганистана Нангархар и Кунар начались в 20.00 по местному времени. Три поста противника уже захвачены", — сказал он национальному телеканалу RTA.
По данным представителя Минобороны Афганистана, операция началась с нескольких направлений в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и нескольких других районов.
Что известно к этому часу
️ВВС Пакистана нанесли масштабные авиаудары по военной инфраструктуре "Талибана" в провинции Нангархар, включая склады боеприпасов, штабы и базы снабжения.
Власти Афганистана сообщили о десятках погибших и пострадавших мирных жителей, включая женщин и детей. Разрушено медресе, под руинами которого погибли пять учеников.
Удары также были нанесены по объектам в Кабуле, Кандагаре и провинции Пактия.
️Пакистан заявил об уничтожении ключевых центров управления и снабжения афганских сил, назвав операцию ответом на атаки со стороны Афганистана.
️В воздушном пространстве Афганистана сбили пакистанский военный самолет, сообщил портал Tolo News.
Во время пограничного конфликта погибли не менее 133 афганских военнослужащих, свыше 200 получили ранения, сообщил пакистанские власти.
По данным Tolo News, число жертв среди пакистанских военных превысило 40.
ВС Афганистана заявили, что в ответ на бомбардировки начали масштабные наступательные военные операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда.
Обострение отношений
Ситуация между Исламабадом и Кабулом обострилась после того, как поздно вечером 9 октября ВВС Пакистана нанесли удары по афганской столице. По некоторым данным, они ликвидировали трех руководителей пакистанских талибов, а также разрушили множество торговых строений в провинции Пактика.
После этого Министерство обороны Афганистана сообщило о проведении "операции возмездия", а на границе двух стран начались боестолкновения. Они продолжались до 15 октября, когда стороны достигли соглашения о временном прекращении огня, начав переговоры об обеспечении мира на границе.
Кроме того, в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил повстанческое движение ТТП. В Кабуле заявляли, что группировка не базируется на территории Афганистана, а борьбу с ней называли внутренним делом самого Пакистана.