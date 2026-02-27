https://uz.sputniknews.ru/20260227/pakistan-nanes-aviaudary-voennye-obekty-afganistan-55995045.html

Пакистан нанес авиаудары по военным объектам в Афганистане — что известно

На минувшей неделе Пакистан нанес авиаудары по уездам в нескольких афганских провинциях. По данным талибов, погибли и пострадали десятки мирных жителей.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Пакистан нанес авиаудары по афганским военным объектам в Кабуле, а также в провинциях Кандагар и Пактия. Об этом сообщил телеканал PTV со ссылкой на источники.Сообщается о том, что в столице Афганистана прогремел сильный взрыв. За взрывом последовала интенсивная стрельба. Источник телеканала передал, что атака шла со стороны Пакистана.Власти Пакистана заявили, что в результате пограничных столкновений погибли 133 афганских бойца и более 200 получили ранения.По его данным, были уничтожены два корпусных штаба, три бригадных штаба, два склада боеприпасов, одна база материально-технического обеспечения, три штаба батальонов, два штаба секторов и более 80 единиц техники, в том числе танков, артиллерийских орудий и бронетранспортеров.Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале "открытой войны" с правительством талибов в Афганистане. Об этом он написал в соцсети Х.В ответ на бомбардировки со стороны Пакистана Вооруженные силы Афганистана начали операцию, заявил представитель 201-го армейского корпуса "Халид ибн Валид" Вахидулла Мохаммади.По данным представителя Минобороны Афганистана, операция началась с нескольких направлений в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и нескольких других районов.Что известно к этому часу Обострение отношенийСитуация между Исламабадом и Кабулом обострилась после того, как поздно вечером 9 октября ВВС Пакистана нанесли удары по афганской столице. По некоторым данным, они ликвидировали трех руководителей пакистанских талибов, а также разрушили множество торговых строений в провинции Пактика.После этого Министерство обороны Афганистана сообщило о проведении "операции возмездия", а на границе двух стран начались боестолкновения. Они продолжались до 15 октября, когда стороны достигли соглашения о временном прекращении огня, начав переговоры об обеспечении мира на границе.Кроме того, в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил повстанческое движение ТТП. В Кабуле заявляли, что группировка не базируется на территории Афганистана, а борьбу с ней называли внутренним делом самого Пакистана.

