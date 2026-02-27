Узбекистан
Посольство Узбекистана в Израиле призывает граждан соблюдать повышенные меры безопасности
Посольство Узбекистана в Израиле призывает граждан соблюдать повышенные меры безопасности
В связи с текущей ситуацией в Израиле, Посольство Республики Узбекистан обращается к своим гражданам с призывом проявлять повышенное внимание к личной безопасности.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/0e/49914780_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8813c158f20456d2b204d0d158978376.jpg
Новости
В связи с текущей ситуацией в Израиле посольство Республики Узбекистан обращается к своим гражданам с призывом проявлять повышенное внимание к личной безопасности.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле обратилось к согражданам, находящимся в этой стране, с просьбой проявлять особое внимание к личной безопасности.

"Внимание граждан Республики Узбекистан, проживающих в Государстве Израиль! С учетом текущей ситуации в Израиле, Посольство Республики Узбекистан в Государстве Израиль призывает всех наших граждан проявлять особое внимание к личной безопасности", — говорится в обращении.

Так как ситуация с безопасностью в регионе может быстро меняться, посольство рекомендует:
следить за сообщениями и соблюдать указания официальных израильских органов власти и местных администраций;
избегать посещения мест массовых мероприятий и долгого пребывания в людных местах;
быть осторожными при планировании путешествий и передвижений, предлагается рассмотреть возможность временного переноса поездок в отдельные районы;
также рекомендовано иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и поддерживать постоянную связь с близкими.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации узбекистанцев просят обращаться в посольство Узбекистана в Израиле по следующим контактам:
▪️ 03-672-2466,
▪️ 03-672-2371,
▪️ 03-758-5075,
▪️ 03-758-5076.
Для экстренных и срочных сообщений — по телефону️ +972 54 485 1397.
Электронная почта: il.uzembassy@mfa.uz
Узбекистанцев попросили отнестись к ситуации серьезно и строго соблюдать правила безопасности.
Это происходит на фоне напряженных отношений между Ираном и США, что усиливает нестабильность в регионе и может влиять на ситуацию с безопасностью в Израиле.
Сообщается о том, что Госдепартамент США решил вывезти часть сотрудников американского посольства в Израиле и членов их семей из-за угрозы безопасности.
"27 февраля 2026 года Государственный департамент санкционировал выезд из представительства США в Израиле лиц, не задействованных в чрезвычайных ситуациях, а также членов их семей, в связи с угрозой безопасности", — сообщается на сайте американского посольства.
Власти США также рекомендовали своим гражданам, пока доступны коммерческие рейсы, рассмотреть возможность выезда из Израиля "из-за терроризма и гражданских беспорядков".
