Посольство Узбекистана в Израиле призывает граждан соблюдать повышенные меры безопасности

В связи с текущей ситуацией в Израиле, Посольство Республики Узбекистан обращается к своим гражданам с призывом проявлять повышенное внимание к личной безопасности.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле обратилось к согражданам, находящимся в этой стране, с просьбой проявлять особое внимание к личной безопасности.Так как ситуация с безопасностью в регионе может быстро меняться, посольство рекомендует:В случае возникновения чрезвычайной ситуации узбекистанцев просят обращаться в посольство Узбекистана в Израиле по следующим контактам:▪️ 03-672-2466,▪️ 03-672-2371,▪️ 03-758-5075,▪️ 03-758-5076.Для экстренных и срочных сообщений — по телефону️ +972 54 485 1397.Электронная почта: il.uzembassy@mfa.uzУзбекистанцев попросили отнестись к ситуации серьезно и строго соблюдать правила безопасности. Это происходит на фоне напряженных отношений между Ираном и США, что усиливает нестабильность в регионе и может влиять на ситуацию с безопасностью в Израиле.Сообщается о том, что Госдепартамент США решил вывезти часть сотрудников американского посольства в Израиле и членов их семей из-за угрозы безопасности. Власти США также рекомендовали своим гражданам, пока доступны коммерческие рейсы, рассмотреть возможность выезда из Израиля "из-за терроризма и гражданских беспорядков".

