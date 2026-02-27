https://uz.sputniknews.ru/20260227/saida-mirziyoeva-modernizatsiya-transportnaya-sistema-stolitsa-56004558.html
Саида Мирзиёева сообщила о начале модернизации транспортной системы в столице
В ближайшее время в Ташкенте установят "умные" светофоры, нанесут дорожную разметку в соответствии со стандартами, а также организуют парковочные места надлежащим образом.
2026-02-27T16:01+0500
2026-02-27T16:01+0500
2026-02-27T16:04+0500
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. В Ташкенте началась модернизация транспортной системы. Об этом сообщила руководитель Администрации президента Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.Она отметила, что началась практическая реализация принятого в декабре постановления главы государства по совершенствованию управления транспортной системой Ташкента и предотвращению пробок.Специально созданный для этого Центр организации дорожного движения провел презентацию по вопросам решения проблем с пробами и экологией в Ташкенте, а также по контролю за общественным транспортом.Согласно представленным отчетам, в ближайшее время в столице начнутся масштабные работы по установке "умных" светофоров, нанесению дорожной разметки в соответствии со стандартами, а также по правильной организации парковочных мест.Согласно постановлению главы государства, в городе будет внедрена интеллектуальная транспортная система, которая будет собирать данные о транспортных и пешеходных потоках с помощью видеонаблюдения и сенсоров, автоматически регулировать фазы светофоров, обеспечивать приоритетное движение общественного и специального транспорта, контролировать перемещение автотранспорта и спецтехники, а также выявлять участки с повышенным риском ДТП.Она будет интегрирована с Ситуационным центром Национального комитета по экологии и изменению климата. Будет создана система автоматической оценки соответствия автомобилей экологическим нормам и выявления автомобилей, не соответствующих экологической зоне (в рамках внедрения экостикеров).Кроме того, в Ташкенте будут запущены информационные системы "Комфортная среда" и "Монитор хокимията". Они будут использоваться для автоматической фиксации нарушений в сфере благоустройства, предотвращения распространения наркотиков в махаллях, контроля территорий жилых домов с помощью видеодомофонов и оперативного информирования жителей.
16:01 27.02.2026 (обновлено: 16:04 27.02.2026)
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik.
В Ташкенте началась модернизация транспортной системы. Об этом сообщила
руководитель Администрации президента Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.
Она отметила, что началась практическая реализация принятого в декабре постановления главы государства по совершенствованию управления транспортной системой Ташкента и предотвращению пробок.
Специально созданный для этого Центр организации дорожного движения провел презентацию по вопросам решения проблем с пробами и экологией в Ташкенте, а также по контролю за общественным транспортом.
Согласно представленным отчетам, в ближайшее время в столице начнутся масштабные работы по установке "умных" светофоров, нанесению дорожной разметки в соответствии со стандартами, а также по правильной организации парковочных мест.
"Надеюсь, что хоким города и его команда приложат все усилия для выполнения этого постановления в полном объеме. Я также буду контролировать ход исполнения этих задач. Желаю команде успеха в этом очень важном и нужном для города проекте", — написала руководитель Администрации президента.
Согласно постановлению
главы государства, в городе будет внедрена интеллектуальная транспортная система, которая будет собирать данные о транспортных и пешеходных потоках с помощью видеонаблюдения и сенсоров, автоматически регулировать фазы светофоров, обеспечивать приоритетное движение общественного и специального транспорта, контролировать перемещение автотранспорта и спецтехники, а также выявлять участки с повышенным риском ДТП.
Она будет интегрирована с Ситуационным центром Национального комитета по экологии и изменению климата. Будет создана система автоматической оценки соответствия автомобилей экологическим нормам и выявления автомобилей, не соответствующих экологической зоне (в рамках внедрения экостикеров).
Кроме того, в Ташкенте будут запущены информационные системы "Комфортная среда" и "Монитор хокимията". Они будут использоваться для автоматической фиксации нарушений в сфере благоустройства, предотвращения распространения наркотиков в махаллях, контроля территорий жилых домов с помощью видеодомофонов и оперативного информирования жителей.