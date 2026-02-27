https://uz.sputniknews.ru/20260227/shavkat-mirziyoev-voinskaya-chast-surxandarinskaya-oblast-55997820.html

Шавкат Мирзиёев ознакомился с условиями в воинской части Сурхандарьинской области

Верховный Главнокомандующий поставил задачи по созданию в войсках новых подразделений для работы с дронами, развитию киберструктур для работы с ИИ, а также по использованию роботизированной техники и средств ПВО.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Президент Узбекистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Сурхандарьинскую область посетил воинскую часть.В этой воинской части созданы все условия для боевой подготовки военнослужащих. Учебные корпуса, столовая, спальные помещения, кабинеты духовности и просвещения, спортивный городок оснащены самой современной техникой и оборудованием.Было отмечено, что в настоящее время в различных региональных конфликтах широко применяются искусственный интеллект, роботы, ракеты, дроны и средства противодействия им. Исходя из этого, Верховный Главнокомандующий поставил задачи по созданию в войсках новых подразделений для работы с дронами и противодействия им, развитию киберструктур для работы с искусственным интеллектом, а также по использованию роботизированной техники и средств противовоздушной обороны.Глава государства ознакомился с условиями, созданными в воинской части, а также с военной техникой и вооружением, включая современные комплексы противовоздушной обороны.Президент поручил ответственным лицам обеспечить последовательное продолжение выполнения задач, направленных на повышение потенциала Вооруженных Сил, укрепление материально-технической базы и повышение готовности личного состава.

