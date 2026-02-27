https://uz.sputniknews.ru/20260227/uzbekistan-sablistki-zavoevali-serebro-chempionat-azii-55991634.html
Узбекистанские саблистки завоевали серебряную медаль на чемпионате Азии
В отборочном этапе среди девушек по сабле узбекские спортсменки одержали победы над командами Австралии и Казахстана. Однако в финале они уступили сборной Китая и заняли второе место.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Фехтовальщицы из Узбекистана вновь поднялись на пьедестал Чемпионата Азии, который проходит в столице Индонезии Джакарте, сообщает НОК.В отборочном этапе соревнований по сабле среди девушек узбекские спортсменки одержали победы над командами Австралии и Казахстана. Однако в финале они уступили сборной Китая и заняли второе место.Чемпионат Азии по фехтованию среди кадетов и юниоров в Джакарте собрал более 67 сильнейших саблистов континента, представляющих Китай, Иорданию, Японию, Сингапур, Гонконг, Кувейт, Филиппины, Республику Корея и другие страны Азии.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik.
Фехтовальщицы из Узбекистана вновь поднялись на пьедестал Чемпионата Азии, который проходит в столице Индонезии Джакарте, сообщает
НОК.
"В Индонезии продолжается континентальное первенство по фехтованию среди юниоров и молодежи. В командных соревнованиях представители Узбекистана пополнили копилку сборной очередной серебряной наградой", — говорится в сообщении.
В отборочном этапе соревнований по сабле среди девушек узбекские спортсменки одержали победы над командами Австралии и Казахстана. Однако в финале они уступили сборной Китая и заняли второе место.
Чемпионат Азии по фехтованию среди кадетов и юниоров в Джакарте собрал более 67 сильнейших саблистов континента, представляющих Китай, Иорданию, Японию, Сингапур, Гонконг, Кувейт, Филиппины, Республику Корея и другие страны Азии.