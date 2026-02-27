Узбекистан
Выставка "Духовные ценности" Баходира и Бехзода Хаджиметовых
Выставка "Духовные ценности" Баходира и Бехзода Хаджиметовых
В Ташкентский дом фотографии открылась выставка "Духовные ценности", представившей творчество членов Творческий союз художников Узбекистана — Баходира и Бехзода Хаджиметовых. Проект реализован при поддержке Академия художеств Узбекистана.
Диалог поколений и развитие традицииТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Современная узбекская миниатюра переживает этап активного переосмысления. Сохраняя каноны восточной школы, мастера интегрируют каллиграфию, искусство абру и декоративные формы, расширяя выразительные возможности жанра.Творчество Баходира и Бехзода Хаджиметовых демонстрирует, как классическая миниатюра обретает новое звучание — от камерных произведений до монументальных циклов.Баходир Хаджиметов — мастер традиционной школыБаходир Хаджиметов (1951 г. р., г. Ташкент) получил образование в Республиканском художественном училище имени П. П. Бенькова и в Ташкентском театрально-художественном институте под руководством Чингиза Ахмарова. Начав путь в станковой и монументальной живописи, художник сосредоточился на традиционной миниатюре и лаковой росписи, совершенствуя мастерство в научно-производственном центре "Мусаввир".В его произведениях особое место занимают образы выдающихся исторических личностей, таких как Алишер Навои, Амир Темур, Камолиддин Бехзод, Мирзо Улугбек, Захириддин Мухаммад Бабур.Лауреат государственной медали "Шухрат" (2013), обладатель "Золотой медали" Союза художников Узбекистана (2025). Его произведения входят в музейные коллекции страны и регулярно экспонируются на международных выставках.Бехзод Хаджиметов — современное звучание миниатюрыБехзод Баходирович Хаджиметов (1979 г. р., г. Ташкент) обучался в мастерской отца, окончил училище имени П. П. Бенькова и Национальный институт художеств и дизайна имени К. Бехзода. Доктор философии (PhD) по искусствоведению (2022), с 2020 года возглавляет секцию "Миниатюра" Творческого союза художников Узбекистана.В его творчестве миниатюра выходит за рамки традиционного формата, реализуясь в крупных керамических панно и монументальных росписях для значимых государственных объектов — резиденции "Куксарой", международного аэропорта Самарканда и Центра исламской цивилизации Узбекистана. Среди знаковых произведений — "Лирика Навои" и "Амир Темур".Работы художника представлены в музеях Узбекистана и зарубежных странах, а также в частных коллекциях Европы и Азии.
В Ташкентском доме фотографии открылась выставка "Духовные ценности", представившая творчество членов Творческого союза художников Узбекистана — Баходира и Бехзода Хаджиметовых. Проект реализован при поддержке Академии художеств Узбекистана.

Диалог поколений и развитие традиции

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Современная узбекская миниатюра переживает этап активного переосмысления. Сохраняя каноны восточной школы, мастера интегрируют каллиграфию, искусство абру и декоративные формы, расширяя выразительные возможности жанра.
Творчество Баходира и Бехзода Хаджиметовых демонстрирует, как классическая миниатюра обретает новое звучание — от камерных произведений до монументальных циклов.
"Духовные ценности — это не только обращение к исторической памяти, но и размышление о преемственности традиций, где искусство становится мостом между эпохами".

Баходир Хаджиметов — мастер традиционной школы

Баходир Хаджиметов (1951 г. р., г. Ташкент) получил образование в Республиканском художественном училище имени П. П. Бенькова и в Ташкентском театрально-художественном институте под руководством Чингиза Ахмарова. Начав путь в станковой и монументальной живописи, художник сосредоточился на традиционной миниатюре и лаковой росписи, совершенствуя мастерство в научно-производственном центре "Мусаввир".
В его произведениях особое место занимают образы выдающихся исторических личностей, таких как Алишер Навои, Амир Темур, Камолиддин Бехзод, Мирзо Улугбек, Захириддин Мухаммад Бабур.
Лауреат государственной медали "Шухрат" (2013), обладатель "Золотой медали" Союза художников Узбекистана (2025). Его произведения входят в музейные коллекции страны и регулярно экспонируются на международных выставках.

Бехзод Хаджиметов — современное звучание миниатюры

Бехзод Баходирович Хаджиметов (1979 г. р., г. Ташкент) обучался в мастерской отца, окончил училище имени П. П. Бенькова и Национальный институт художеств и дизайна имени К. Бехзода. Доктор философии (PhD) по искусствоведению (2022), с 2020 года возглавляет секцию "Миниатюра" Творческого союза художников Узбекистана.
В его творчестве миниатюра выходит за рамки традиционного формата, реализуясь в крупных керамических панно и монументальных росписях для значимых государственных объектов — резиденции "Куксарой", международного аэропорта Самарканда и Центра исламской цивилизации Узбекистана. Среди знаковых произведений — "Лирика Навои" и "Амир Темур".
Работы художника представлены в музеях Узбекистана и зарубежных странах, а также в частных коллекциях Европы и Азии.
0