Тегеран ударил по штабу Пятого флота США в Бахрейне и военным базам в Катаре и ОАЭ

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по штабу пятого флота США в Бахрейне и другим базам США в Катаре, ОАЭ, а также военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны), сообщает РИА Новости.Иран назвал свою ответную операцию против США и Израиля "Правдивое обещание 4", сообщает агентство IRNA.КСИР Ирана утверждает, что в результате ракетных атак Тегерана по базам США погибли и получили ранения по меньшей мере 200 американских военных, передает иранское агентство Tasnim.Также в заявлении КСИР утверждается, что ряд американских и израильских ракет, запущенных по Ирану, упали в пустынных и городских районах Ирака и стран Персидского залива, не достигнув своих целей.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после атак на Исламскую Республику пообещал преподать США и Израилю "урок, который они заслуживают".США и Израиль 28 февраля нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
15:03 28.02.2026 (обновлено: 18:23 28.02.2026)
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik.
Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по штабу пятого флота США в Бахрейне и другим базам США в Катаре, ОАЭ, а также военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны), сообщает РИА Новости
.
"Ракеты и беспилотники КСИР ударили по штабу пятого флота США в Бахрейне, а также другим американским базам в Катаре, ОАЭ, также под удар попали военные центры и центры безопасности на оккупированных территориях (на территории Израиля)", — говорится в заявлении, которое приводит агентство IRNA.
Иран назвал свою ответную операцию против США и Израиля "Правдивое обещание 4", сообщает агентство IRNA.
КСИР Ирана утверждает, что в результате ракетных атак Тегерана по базам США погибли и получили ранения по меньшей мере 200 американских военных, передает иранское агентство Tasnim.
"В результате ракетных ударов по американским базам погибли и получили ранения по меньшей мере 200 военнослужащих США", — говорится в заявлении КСИР.
Также в заявлении КСИР утверждается, что ряд американских и израильских ракет, запущенных по Ирану, упали в пустынных и городских районах Ирака и стран Персидского залива, не достигнув своих целей.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после атак на Исламскую Республику пообещал преподать США и Израилю "урок, который они заслуживают".
"Наши мощные вооруженные силы были готовы к этому дню и преподадут агрессорам урок, которого они заслуживают", — написал он в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.