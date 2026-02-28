https://uz.sputniknews.ru/20260228/iran-udaril-po-shtabu-pyatogo-flota-ssha-baxreyn-voennye-bazy-katar-oae-56027531.html

Тегеран ударил по штабу Пятого флота США в Бахрейне и военным базам в Катаре и ОАЭ

Sputnik Узбекистан

КСИР утверждает, что в результате ракетных атак Тегерана по базам США погибли и получили ранения по меньшей мере 200 американских военных.

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по штабу пятого флота США в Бахрейне и другим базам США в Катаре, ОАЭ, а также военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны), сообщает РИА Новости.Иран назвал свою ответную операцию против США и Израиля "Правдивое обещание 4", сообщает агентство IRNA.КСИР Ирана утверждает, что в результате ракетных атак Тегерана по базам США погибли и получили ранения по меньшей мере 200 американских военных, передает иранское агентство Tasnim.Также в заявлении КСИР утверждается, что ряд американских и израильских ракет, запущенных по Ирану, упали в пустынных и городских районах Ирака и стран Персидского залива, не достигнув своих целей.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после атак на Исламскую Республику пообещал преподать США и Израилю "урок, который они заслуживают".США и Израиль 28 февраля нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

