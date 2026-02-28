https://uz.sputniknews.ru/20260228/izrail-nanes-preventivnyy-udar-po-iranu-56018541.html

Израиль нанес превентивный удар по Ирану

Израиль нанес превентивный удар по Ирану

Израильские СМИ утверждают, что целью атак были высокопоставленные иранские чиновники.

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. ЦАХАЛ нанесла превентивный удар по Ирану, заявило Минобороны Израиля.В ближайшее время Израиль ожидает ракетную и беспилотную атаки на свою территорию, объявлен режим чрезвычайного положения.Израиль закрыл свое воздушное пространство, сообщило Управление аэропортов.По данным иранских СМИ, в Тегеране прогремело как минимум пять взрывов. По данным агентства Fars, ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым также поднимается в районе Пастур, передает ISNA.Взрывы прогремели также в Куме, Исфахане, Керманшахе и Кередже.Израильские СМИ утверждают, что целью атак были высокопоставленные иранские чиновники. Одной из целей был президентский комплекс в Тегеране.В ночь на субботу президент США Дональд Трамп анонсировал непростое решение по Ирану. Он заявил, что недоволен ходом переговоров по ядерной программе, и вновь призвал исламскую республику полностью отказаться от обогащения урана.Центральное командование ВС США отказалось комментировать возможное участие американских сил в военной операции против Ирана.Обострение между Вашингтоном и ТегераномТрамп требует от Ирана заключить сделку по ядерной программе. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем прошлым летом.В Тегеране настаивают на праве обогащать уран в мирных целях, даже если это приведет к войне, и пообещали ответить на любые атаки, в том числе на ограниченный удар по территории страны.Несмотря на идущие переговоры, американцы продолжают стягивать военные силы в регион. В конце января Штаты отправили армаду кораблей в Оманский и Персидский заливы. Сообщается, что сейчас вблизи Ирана сосредоточены более 150 самолетов и примерно треть флота.

