Трамп заявил о начале масштабной военной операции США против Ирана
13:48 28.02.2026 (обновлено: 14:01 28.02.2026)
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп выступает в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне.
© Sputnik / Стрингер/
Подписаться
По словам президента, операция в Иране направлена на защиту американского народа.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана.
"Некоторое время назад вооруженные силы Соединенных Штатов начали крупные боевые операции в Иране", — заявил Трамп.
Дональд Трамп утверждает, что целью операции в Иране является защита американского народа через устранение "угрозы" от иранского правительства.
"Наша цель — защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима", — заявил он.
Президент США заявил, что Соединенные Штаты своим ударом уничтожат ракетную индустрию Ирана, флот страны, а также позаботятся, чтобы лояльные Тегерану группировки больше не дестабилизировали Ближний Восток.
"Мы уничтожим их ракеты и сравняем с землей их ракетную промышленность. Она снова будет полностью уничтожена. Мы уничтожим их военно-морской флот. Мы собираемся обеспечить, чтобы региональные террористические группировки больше не могли дестабилизировать регион или мир и нападать на наши силы", — сказал он в видеообращении.
Президент США рассчитывает на смену власти в Иране после ударов по республике.
"Обращаясь к членам Корпуса стражей исламской революции, вооруженным силам и всей полиции, я заявляю сегодня вечером, что вы должны сложить оружие и получить полную неприкосновенность, или же, в качестве альтернативы, вас ждет верная смерть. Поэтому сложите оружие", — объявил глава Белого дома в своем обращении.
О чем еще заявил президент США:
Иран попытался восстановить ядерную программу и развивает дальнобойные ракеты, способные достичь Европы и США.
Он призвал силовиков Ирана сложить оружие или умереть.
США уничтожат ракеты и ракетную индустрию Ирана, его ВМС.
Штаты позаботятся о том, чтобы лояльные Ирану формирования больше "не дестабилизировали" Ближний Восток.
США могут понести потери среди военнослужащих во время своей военной операции.
Будет очень опасно, бомбы будут падать повсюду.
Он также допустил, что в ходе военной операции против Ирана Соединённые Штаты могут понести потери среди военнослужащих.
"Я делаю это заявление не легкомысленно. Иранский режим стремится лишить жизни наших храбрых американских героев. Мы можем понести потери. Такое часто случается на войне", — сказал Трамп в записанном видеообращении, опубликованном в его канале в социальной сети TRUTH Social.
При этом он подчеркнул, что операция проводится "не ради настоящего момента, а ради будущего", назвав ее "благородной миссией".