Трамп заявил о начале масштабной военной операции США против Ирана

По словам президента, операция в Иране направлена на защиту американского народа.

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана.Дональд Трамп утверждает, что целью операции в Иране является защита американского народа через устранение "угрозы" от иранского правительства.Президент США заявил, что Соединенные Штаты своим ударом уничтожат ракетную индустрию Ирана, флот страны, а также позаботятся, чтобы лояльные Тегерану группировки больше не дестабилизировали Ближний Восток.Президент США рассчитывает на смену власти в Иране после ударов по республике.О чем еще заявил президент США: Он также допустил, что в ходе военной операции против Ирана Соединённые Штаты могут понести потери среди военнослужащих.При этом он подчеркнул, что операция проводится "не ради настоящего момента, а ради будущего", назвав ее "благородной миссией".

