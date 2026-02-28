В Самарканде модернизируют транспортные развязки и дороги города
© SputnikВ Самарканде возводятся новые подземные тоннели, развязки и автомобильные мосты.
В городе реализуется масштабный проект по модернизации инфраструктуры. Строится два автомобильных моста и столько же подземных тоннелей.
САМАРКАНД, 28 фев — Sputnik. Малика Абайдулина. Сегодня Самарканд — одна большая строительная площадка. В городе возводится новый жилой массив "Ширин", продолжается развитие существующих районов. Вместе с ростом жилого фонда растет и количество транспорта на дорогах. Разгрузить их обещают новые подземные тоннели, развязки и автомобильные мосты, которые в эти дни возводятся в Самарканде.
"Строительство четырех объектов дорожной инфраструктуры ведется при финансовой поддержке Фонда развития Абу-Даби, выделившего Самарканду 300 миллионов долларов. Первый подземный тоннель, проходящий через пересечение улиц Мирзо Улугбека и Гагарина, протяженностью 428 метров, построен и открыт для движения. На втором тоннеле, который на 72 метра длиннее и расположен на пересечении улиц Рудаки и Гагарина, ведутся заключительные строительные работы. Строительство пешеходных переходов в обоих тоннелях выполнено на 80%", — говорит специалист государственного учреждения "Группа реализации проекта по модернизации системы водоснабжения и дорожной сети города Самарканда" Бекзод Тангиров.
В активной фазе также находится строительство автомобильного моста через железную дорогу на улице Гагарина. Его возводят рядом со старым мостом, который в последние годы не справляется с растущим потоком автомобилей. В утренние и вечерние часы здесь наблюдаются пробки до 10 баллов.
"Новый мост протяженностью 78 метров будет четырехполосным с несколькими развязками. Он откроет прямую дорогу к международной трассе М-37 и свяжет город с массивом Мотрид", — продолжает Бекзод Тангиров.
Строительные работы здесь начались в конце прошлого года. При этом реализация проекта рассчитана на 2022–2026 годы.
По словам представителей штаба по строительству автомобильного моста через железную дорогу, задержка связана со сносом жилых и нежилых зданий, расположенных на территории будущей дороги.
Выяснилось, что лишь в сентябре 2025 года областной Кенгаш народных депутатов одобрил предложение о сносе 55 жилых и нежилых объектов на этом участке. И только после этого вопрос был урегулирован с собственниками зданий.
В настоящее время здесь ведутся работы по забивке буронабивных свай и устройству ростверка. Мост планируется сдать к концу текущего года. При этом Бекзод Тангиров отметил, что сроки могут сдвинуться, поскольку при земляных работах обнаружены десятки инженерных коммуникаций, требующих переноса.
Чуть дальше автомобильного моста ведется строительство еще одного, который пройдет через речку Сиабча. Протяженность этого автомобильного моста составит 182 метра. По предложению международных консультантов он будет вантовым.
Строительством тоннелей и автомобильных мостов занимается узбекско-китайский консорциум Me’mor Utkir Chovka LLC & Shaanxi Road and Bridge Group Co Ltd. В целом, на всех четырех объектах сегодня трудятся свыше 60 специалистов, задействовано 26 единиц спецтехники.