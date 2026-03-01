https://uz.sputniknews.ru/20260301/belorusskiy-peduniversitet-vystroil-partnerskie-otnosheniya-s-12-vuzami-uzbekistana-56037833.html

Белорусский педуниверситет выстроил партнерские отношения с 12 вузами Узбекистана

Взаимодействие охватывает науку, образовательные программы и гуманитарные проекты

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Белорусский государственный педагогический университет (БГПУ) выстроил партнерские отношения с 12 вузами Узбекистана. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на координатора международных образовательных программ с Узбекистаном, руководителя Центра узбекской культуры БГПУ Светлану Ермолич.Рассказала Ермолич и о расширении взаимодействия в 2026/2027 учебном году. По ее словам, в планах — открытие новых востребованных специальностей общего высшего образования (бакалавриата) и углубленного высшего образования (магистратуры).“Совместно с Национальным педагогическим университетом Узбекистана станут доступны специальности в магистратуре "образовательный менеджмент" и "дошкольное образование", с Наманганским государственным педагогическим институтом - "инклюзивное образование"(магистратура), "филологическое образование" (магистратура) и "начальное образование" (бакалавриат). Совместно с Джизакским государственным педагогическим университетом была утверждена программа по дошкольному образованию (бакалавриат), и на данный момент ведутся активные переговоры по внедрению еще одной программы по филологическому образованию", — проинформировала она.При этом, руководитель центра подчеркнула, что планы не ограничиваются только обучением.В числе будущих совместных проектов — "Диалог культур: Беларусь — Узбекистан". Он предусматривает круглые столы, выставки, литературные вечера, посвященные национальным традициям, языкам, искусству и истории двух стран."Также Наманганский институт предложил реализовать международный проект "Мост науки и образования между Беларусью и Узбекистаном", в рамках которого нас хотят посетить в апреле 20 студентов, 5 преподавателей и представители ректората университета. В ходе мероприятия будет обеспечен обмен знаниями, образовательными технологиями, научными разработками.Еще один проект - "Наследие и современность", предполагается вовлечение студентов в исследование культурного наследия Беларуси и Узбекистана с последующей презентацией опыта в виде выставок, публикаций, студенческих конференций. В перспективе еще один проект — "Мост дружбы", суть которого заключается в организации совместных волонтерских и социальных инициатив", — отметила Светлана Ермолич.По ее словам, помимо новых проектов в БГПУ уже успешно действует ряд совместных образовательных программ. С 2018 года ведется подготовка бакалавров по логопедии, психологии, дошкольному и начальному образованию. С 2023 года линейка программ расширилась магистратурой: теперь магистранты обучаются инклюзивному образованию, психологическому консультированию и биологии. На данный момент состоялось четыре выпуска бакалавриата и два - магистратуры. Около 400 выпускников уже получили двойные дипломы Беларуси и Узбекистана.Руководитель центра добавила, что студенты совместных программ уже активно вовлечены в научную жизнь: участвуют в работе студенческих лабораторий и международных конференциях. Кроме того, они традиционно становятся участниками интернационального "Звездного похода", что способствует укреплению гражданско-патриотических и кросс-культурных связей.

